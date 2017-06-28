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تبون يمد يده للمعارضة ويستلهم من مشروع الأفافاس

الحكومــــة تبحــــث عــــن الإجمــــاع الوطنـــــي

  28 جوان 2017 - 21:47   قرئ 655 مرة   0 تعليق   الحدث
الحكومــــة تبحــــث عــــن الإجمــــاع الوطنـــــي

قاعدة 51/49 لا رجعة فيها لأنها أثبتت فعاليتها

مد عبد المجيد تبون يده إلى الطبقة السياسية من أجل تحقيق الإجماع الوطني لإيجاد الحلول للأزمة، مؤكدا أن حكومته لن تسقط في الجدالات العقيمة، وشدد حرصه على المحافظة على التوازنات الكبرى والحفاظ على القواعد التي تحفظ سيادة البلد.

 

قدم الوزير الأول عبد المجيد تبون، خطابا مغايرا لذلك الذي كان يتبناه سابقه عبد المالك سلال، تجاه الآراء السياسية المخالفة، وأعرب في عرضه لمخطط عمل حكومته أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، عن عزمه على العمل على تحقيق الإجماع الوطني والانسجام بما يخدم سيادة الدولة، وتابع الوزير الأول يقول،  إن الاجماع الوطني أصبح ضرورة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، من أجل الخروج من الأزمة.  ولأول مرة، يستعين وزير أول بمصطلح سوقت له المعارضة البارزة في جبهة القوى الاشتراكية في ضرورة تحقيق إجماع وطني، وإن لم يوضح تبون، الأطراف التي يسعى إلى تحقيق الإجماع معها، إلا أنه بدا واضحا من خلال تصريحه السابق المتمثل في عزم الحكومة على خوض مشاورات واسعة بخصوص سياسة الدعم الاجتماعي، التي تعبر عن أحد أبرز مقومات الدولة الاجتماعية، التي شككت فيها قوى سياسية معارضة، على خلفية قرارات وقوانين اقتصادية واجتماعية، أبانت عن تغيير في النمط الاقتصادي للدولة، وتعرضت الحكومة بسببها لانتقادات حادة من قبل أحزاب على غرار الأفافاس وحزب العمال. وقف عبد المجيد تبون، مطولا عند قاعدة الاستثمار الجزائرية، 51/49، حيث تخلى عن النص وقدم وعودا ارتجالية، بأن  الذين يظنون أننا سنتخلى عن هذه القاعدة فلينسوا ذلك ... كما عليهم أن ينسوا ذلك الخطاب المتمثل في أنها تعرقل الاستثمار أمام الشركاء الخواص الأجانب ، واستطرد يقول إنه بوجود هذه القاعدة سجلنا استثمارات كثيرة منها حتى من أمريكا، مضيفا أنها قاعدة أتت بثمارها وتضمن السيادة الوطنية وأثبتت فعاليتها، وأبرز عبد المجيد تبون، أن حكومته حريصة على الابتعاد عن الجدال العقيم والحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.

أكد الوزير الأول على تمسك الدولة بديمومة الحماية الاجتماعية، وأبرز أن الحكومة تعوّل على الصناعة السنيمائية، من خلال استعادة أمجاد السينما الجزائرية أيام زمان، حينما كانت تتصدر المشهد المغاربي، مؤكدا أن الجزائر تمتلك كل الإمكانات البشرية وستسعى الحكومة إلى توفير الإمكانات المادية، كما جدد تأكيده عزم حكومته على تحصيل الضرائب من الأثرياء وإقناع أصحاب المال بدخول المنظومة الاقتصادية للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

حكيمة ذهبي

 

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