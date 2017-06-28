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تخرج 239 ضابط ضمن 4 دفعات من المدرسة العليا بزرالدة

قيادة الدرك تحذر من نماذج جديدة للجرائم وتؤكد على محاربة الجريمة الالكترونية

  28 جوان 2017 - 21:48   قرئ 1327 مرة   0 تعليق   الحدث
قيادة الدرك تحذر من نماذج جديدة للجرائم وتؤكد على محاربة الجريمة الالكترونية

شدد العميد رياح رابح قائد المدرسة العليا للدرك الوطني على أهمية تكوين وتنشئة رجال الدرك في المجالين المهني والعلمي، حتى يتمكن الجهاز من التعاطي بفعالية مع مختلف أنواع وأشكال الجريمة التي ظهرت بأنماط جديدة خاصة الإلكترونية منها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة الرامية إلى الاستثمار المربح في منظومة التعليم والتكوين للدركيين، بما يمكن البلاد من مواجهة التحديات المتنامية.

 

تخرجت 04 دفعات بالمدرسة العليا للدرك الوطني للسنة الدراسية 2016/2017 تضم 329 ضابط من بينهم أزيد من 13 ضابطة، وأشرف على مراسم حفل تخرج هذه الدفعات قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة وبحضور المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للجمارك ووالي العاصمة وإطارات من الجيش الوطني الشعبي وعدد كبير من المدعوين، ويتعلق الأمر بالدفعة الـ 20 لدروس القيادة والأركان وتتكون من 152 ضابط والدفعة 51 لدروس الإتقان وتضم 121 ضابط من بينهم 04 ضابطات، والدفعة الثانية لدروس الاتقان تخصص إسناد وتضم 21 ضابطا من بينهم ضابطة، إضافة إلى الدفعة 50 للتكوين التخصصي وتضم 35 ضابطا من بينهم ضابطتين، كما تخرج من هذه المدرسة عدد من الضباط في رتب مختلفة في مختلف التخصصات من جنسيات أجنبية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و دولة فلسطين والكونغو الديمقراطية، وفي مستهل حفل التخرج قام قائد الدرك الوطني رفقة قائد المدرسة بتفتيش مختلف التشكيلات وألقى بعدها قائد المدرسة العليا للدرك الوطني العميد رياح رابح كلمة أشار فيها إلى أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا يتماشى وسياسة الإصلاحات التي باشرتها وزارة الدفاع الوطني في ميدان تكوين وتأهيل العنصر البشري نحو الاحترافية الحقيقية، وذكر العميد رياح بان المدرسة تقدم تكوينا شاملا في الميدان العسكري، التخصصي والتكوين العام بالإضافة إلى التكوين البدني يؤهل المتكونين لأداء المهام والقيام بالواجب بمهنية، كفاءة وإتقان، مشيرا أن انفتاح المدرسة على المحيط الخارجي من جامعات ومدارس عليا ومعاهد وطنية فتح لها مجالا كبيرا لمباشرة تكوين حديث يتماشى والإصلاحات الشاملة التي باشرتها وزارة الدفاع الوطني بإيلاء الأهمية البالغة للمنظومة التكوينية. بعد أداء القسم تم تسليم واستلام العلم الوطني ما بين الدفعات المتخرجة وتلك التي تليها سلمت الشهادات وقلدت الرتب على المتفوقين الأوائل من كل دفعة ليفتح المجال بعدها لمراسم تسمية الدفعة التي سميت باسم الشهيد تيقمومين أرزقي.

أسامة سبع

 

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