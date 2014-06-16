نائب رئيس وزراء منطقة كيبك بالجزائر من 2 الى 4 جويلية

تقوم نائب رئيس وزراء منطقة كيبك و وزيرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التخفيف التنظيمي و التنمية الاقتصادية الاقليمية لمنطقة كيبك السيدة ليز ثيريو بزيارة الى الجزائر من 2 الى 4 يوليو, حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و ستكون ليز ثيريو مرفوقة بوفد من نساء الاعمال حيث سيحل الوفد الكندي بالجزائر العاصمة يوم 2 يوليو 2017 عن طريق الرحلة التدشينية للخطوط الجوية الكندية مونريال-الجزائر العاصمة.

و بهذه المناسبة سيتم تنظيم حفل بمطار هواري بومدين الدولي.

و اكد ذات المصدر ان "زيارة نائب رئيس وزراء منطقة كيبك تندرج في اطار العلاقات التقليدية بين الجزائر و مقاطعة كيبك التي تتميز بكثافتها الانسانية و المبادلات الاقتصادية و الثقافية الهامة".

و خلال هذه الزيارة ستقوم السيدة ليز ثيريو بمحادثات مع العديد من المسؤولين السامين بالدولة.

و سيكون تعزيز التعاون بين الجزائر و كيبك في المجالات الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية من خلال تبادل الخبرات لا سيما ترقية المقاولاتية النسوية, في صدارة محادثات السيدة ثيريو مع المسؤولين الجزائريين.

و قبل مغادرة الجزائر العاصمة و عشية احياء عيد الاستقلال, ستضع ثيريو إكليلا من الزهور بمقام الشهيد.