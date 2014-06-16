مروحية إسرائيلية تستهدف مواقع للجيش السوري بريف القنيطرة

وجهت مروحية حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات إلى موقعين للجيش السوري بريف القنيطرة، ردا على سقوط صاروخ في الجولان المحتل، أطلق من الجانب السوري للحدود.

وأكدت الدائرة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي التابع له استهدف مواقع للجيش السوري، فيما أوضحت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر ميداني مطلع أن مروحية عسكرية نفذت الغارة التي تم خلالها ضرب نقطتين تابعتين للجيش السوري، الأولى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية والثانية عند أطراف مدينة البعث.

هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائية أن الصاروخ الذي سقط اليوم في منطقة مفتوحة بالجولان، لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.