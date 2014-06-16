الجزائر ليست جهنم وعهد الاشتراكية ولّى

تبون يقدم حصيلة حكومات سلال المتعاقبة

ناب الوزير الأوّل عبد المجيد تبون عن سابقه عبد المالك سلال في عرض ما بلغته الحكومات المتعاقبة، وقدّم بالأرقام فيما يشبه «حصيلة» المخططات الخماسية للرئيس بوتفليقة، في عدة ملفات اجتماعية واقتصادية، لكنّه لمّح إلى تغيير في نمط التعامل مع المنتقدين السياسيين، وجدد تأكيده ضرورة تحقيق الإجماع الوطني.

استغلّ عبد المجيد تبون وقوفه أمام أعضاء مجلس الأمة، للردّ على تدخلاتهم حول مخطط عمل حكومته، الخميس، وردّ على الانتقادات التي طالت حكومات الرئيس، بأن حكوماته تغادر دون تقديم حصائلها. واستعرض تبون بالأرقام -بعدما استأذن رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح لأخذ وقت طويل- ما توصلت إليه البرامج الخماسية للرئيس بوتفليقة، في مجالات السكن، التربية، المياه، الاقتصاد والتجارة وكذا التنمية المحلية.

صرفنا 70 مليار دولار على السكن

استعمل تبون منهجية المقارنة بين الجزائر ودول متقدّمة، فقال إنّ بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية الوحيدتان اللتان تمكنتا من توصيل المياه للمواطنين بنسبة 92 بالمائة عبر مسار 750 كلم وصرفت عليه ملايير الدولارات. وأبرز أن الدولة صرفت 70 مليار دولار على السكن، وكذّب قطعا وجود مساكن شاغرة، موضحا أنّ من بين 250 ألف مسكن هناك 175 ألف مسكن مشغول ونحو 55 ألف شاغر لكنها مساكن خاصة. كما تحدث عن توزيع 360 ألف قطعة أرض في الجنوب والهضاب العليا من أجل تشييد المساكن الريفية، فيما تحدث عن وجود مشكل سكن حقيقي في البلديات الصغيرة، وبهذا الخصوص قال إن منشورا وزاريا مشتركا بين الداخلية والسكن سيتمّ إقراره قريبا لمعالجة هذه المسألة. كما قدم تبون حصيلة المدارس الابتدائية التي تم تشييدها، وبلغ 18826 مدرسة، فيما بلغ عدد المتوسطات 4427 متوسطة، والثانويات 2370، وأحصى قطاع التعليم العالي 97 جامعة ومركزا جامعيا وأربع مدارس عليا.

الأزمة مسّتنا لكننا لن نخفض أجور المواطنين

وفنّد تبون أن تكون الأزمة قد أثّرت على التنمية، وقال إن وارداتنا تقلصت بنسبة 50 بالمائة في ظرف ثلاث سنوات، لكننا ما زلنا نستورد 19 ألف طنّ من الإسمنت سنويا، يوجه لبناء المساكن. وسجّل نقصا في طموحات الحكومة إلا أنها لا تفكّر أبدا في خفض الرواتب أو إيقاف الدعم، وأكد أن البرنامج المسطر سوف ينفّذ من عائدات الجباية عبر إرغام أصحاب أرقام الأعمال المرتفعة على دفع ضرائب مرتفعة إضافة إلى تقليص الواردات ومعالجة تضخيم الفواتير، مؤكدا عدم اللجوء إلى المديونية. وأعلن الوزير الأول عن شروع الدولة في عملية جرد وطني للهياكل العمومية غير المستغلة، على غرار الأسواق الجوارية ومحلات الرئيس، حيث وُجّهت تعليمات للولاة باستعمالها في إطار مُجدٍ لتغطية المشاكل المطروحة في البلديات.

جزائر 2017 ليست جزائر 92 والقطاع العمومي لم يعد بنّاء

ردّ تبون على الأحزاب الاشتراكية التي تطالب بإشراك القطاع العمومي في البرامج التنموية، مؤكدا أنّ جزائر 92 ليست أبدا جزائر 2017، والقطاع الخاص يمثل الأغلبية اليوم، أما العمومي فلا يساهم سوى بجزء بسيط في التنمية، ما نسبته 4 بالمائة في السكن. وأكد خليفة سلال، ردا على تصريح سابق لأويحيى، أنّه عندما يتحدث عن إنجازات الدولة فهو يقدم أرقاما بعيدا عن الديماغوجية ولغة الخشب التي لم يعد يقبل بها أحد، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية كثيرة. وأكد تبون أن الجزائر لن تدخل المنظمة العالمية للتجارة حاليا، لأن المرحلة تقتضي تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتوج المحلي، لافتا إلى أنّنا نعيش في عالم يجب أن نضاعف فيه جهود الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحماية اقتصادنا من العولمة الجارفة التي لا تعترف بأية حواجز وتلغي كل ما هو وطني.

تنظيم الإعلام وحرية التعبير أولى النصوص المحالة على البرلمان

وتعهد عبد المجيد تبون بأن تكون أولى النصوص التشريعية التي ستتم برمجتها من قبل حكومته، هي تلك المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير، حيث أكد سعيه إلى تسريع وتيرة إعداد النصوص من أجل تعزيز حرية التعبير والإعلام وترسيخ الديمقراطية، مؤكّدا أن النصوص وحدها لا تكفي بل تحتاج إلى ممارسة ووعي مجتمع حر يقبل الرأي الآخر.

تعيين وزير السياحة والولاة الجدد قريبا

أبرز الوزير الأول أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تعيين وزير جديد للسياحة والصناعات التقليدية، إضافة إلى ولاة جدد في الولايات التي بقيت مناصب الولاة فيها شاغرة إثر التغيير الحكومي الأخير. وأشار إلى أن قائمة المسؤولين الجدد فيما يخص حقيبة السياحة، وولايات وهران، عنابة، تلمسان والبليدة جاهزة، في انتظار الإعلان الرسمي عنها في الأيام المقبلة، كما أكد أنه سيتم تنظيم الانتخابات المحلية أواخر شهر نوفمبر إلى بداية ديسمبر من العام الجاري. وأكد في نفس الإطار أنه يتم حاليا تحديد المقاييس الخاصة باستحداث الولايات المنتدبة في منطقة الهضاب العليا، كما يتم العمل على ترقية الولايات المنتدبة التي استحدثت منذ سنتين إلى ولايات كاملة الصلاحيات، لدمجها في الانتخابات المقبلة لتمكينها من تنصيب مجالسها.

حكيمة ذهبي