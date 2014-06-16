النقابات اعتبرتها ضربا لمصداقية الامتحان

إجراء امتحانات البكالوريا الاستثنائية من 13 إلى 18 جويلية

أعلنت الحكومة عن إجراء الدورة الاستثنائية لشهادة الباكالوريا ستكون مابين 13 و18 جويلية بالنسبة للتلاميذ المقصيين خلال الدورة الأولى، بسبب التأخر على الموعد المحدد لانطلاق الامتحانات، في انتظار الكشف عن باقي التفاصيل المتعلقة بالامتحان، وفي المقابل اعتبر الشريك الاجتماعي أن هذا الإجراء غير عادل وأنه قرار سياسي محض، لأن المئات من التلاميذ تم إقصاؤهم العام الماضي بسبب التأخر واضطروا لإعادة السنة الدراسية وإعادة اجتياز الامتحان، وهو ما سيثير الفتنة في القطاع وقد يتحول إلى عادة بداية من السنة القادمة.

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، خلال ندوة صحفية عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة ودعم مخطط عمل الحكومة، أن الدورة الخاصة للبكالوريا لكل المترشحين الذين تم إقصاؤهم، بسبب التأخر في الدورة الأولى لإعادة اجتياز الامتحان منتصف هذا الشهر، ومن بين الفترات التي كانت مقترحة على وزارة التربية الوطنية لإجراء الامتحان، من 07 إلى 11 جويلية، وكان الوزير الأول قد كشف سابقا في المجلس الشعبي الوطني عن إعطاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمرا بتنظيم هذه الدورة، موضحا أنه قد مُنحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت، كافة الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة. في ذات السياق، نددت نقابات التربية بهذا القرار الذي اعتبرته «قرار العار»، لأنه قرار سياسي بحت وليس قرارا بيداغوجيا، لأن إصداره جاء من دون مشاورة وزيرة القطاع نورية بن غبريت، وأنه «غير العادل» لأن المئات من تلاميذ البكلوريا تم إقصاؤهم العام الماضي، بسبب التأخر واضطروا لإعادة السنة الدراسية وإعادة اجتياز الامتحان، بسبب بضعة دقائق من التأخر عن موعد انطلاق الامتحانات، بل هناك من التلاميذ من تم طردهم نهائيا وإنهاء مشوارهم الدراسي وحرمانهم من إعادة السنة، بسبب خضوعهم لقانون الوزارة الذي يسمح بإعادة البكالوريا مرة واحدة فقط رغم تقديم العديد من الطعون لدى الوزارة وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة للمطالبة بدورة استثنائية للمتأخرين، وأشارت النقابات إلى مشكل آخر سيثير الفتنة بين تلاميذ البكالوريا لهذه السنة، لأن الدورة الأولى تم إجراؤها في شهر رمضان، حيث اجتازوا الامتحانات في الجوع والعطش، بينما زملاؤهم سيجتازون الامتحانات في ظروف أحسن، مما سيرفع حظوظهم في نيل شهادة الباكالوريا. فيما يخص المتورطين في نشر مواضيع الباكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن التحقيقات متواصلة في انتظار النتائج التي ستكشف عنها وزارة العدل، مؤكدة أن وزارة التربية استطاعت بالتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى ضمان ظروف جد ملائمة للحفاظ على مصداقية الامتحانات ومنع كل أنواع الغش، وبشأن عملية تصحيح أوراق الامتحانات أفادت بن غبريت، بأن الوزارة جندت أكثر من 41 ألف أستاذ للتصحيح موزعين عبر 70 مركزا، وأكد الأمين العام لوزارة التربية نجادي مسقم أن 98 بالمائة من المترشحين لشهادة البكالوريا اجتازوا الامتحان، مع تسجيل 156 10 حالة غياب، حيث تمثل نسبة الغياب بالنسبة للمتمدرسين 2.07 بالمائة، وهي أرقام لم تؤثر على السير الحسن للامتحانات التي جرت في ظروف جيدة، كما بلغت نسبة المتغيبين وسط المترشحين الأحرار 34.2 بالمائة، حسب ذات المسؤول.

نبيل شعبان