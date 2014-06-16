أكثر من 100 ألف مترشح للباكلوريا الاستثنائية

اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع مديري التربية الــ 50 للولايات والأمناء العامون وكذا رؤساء مصالح الإمتحانات والمسابقات بحضور إطارات الإدارة المركزية، هذا وتناول موضوع هذا اللقاء التحضيرات الخاصة بالدورة الإستثنائية لبكالوريا 2017 التي ستجرى في الفترة ما بين 13 و18 جويلية 2017 مع استراحة تصادف يوم الجمعة 14 جويلية 2017

وقد بلغ عدد المعنيين 10082 بالنسبة للمتمدرسين و93954 بالنسبة للأحرار بينما بلغ العدد الإجمالي 104036 معني موزعين عبر 299 مركز عبر الوطن

يذكر أن من بين التوجيهات والتعليمات التي وجهتها السيدة الوزيرة لكل الإطارات والموظفين تخص إعتماد نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية التي سارت عليها الدورة السابقة لهذا الموسم