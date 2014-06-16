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توقيف متورطين في قضايا متفرقة وحجز كميات من المخدرات

  01 جويلية 2017 - 13:51   قرئ 411 مرة   0 تعليق   الحدث
توقيف متورطين في قضايا متفرقة وحجز كميات من المخدرات

قامت قوات الأمن الوطني بحملات مداهمة شملت عدة  مناطق من الوطن أسفرت عن توقيف متورطين في قضايا متفرقة وحجز كميات من  المخدرات من مختلف الانواع  حسب ما أفادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الامن  الوطني.

    وأوضح ذات المصدر أن قوات الأمن الوطني شنت بكل من ولاية تيبازة ومستغانم  وتمنراست  حملات مداهمة شملت مختلف أحياء و شوارع المدن أسفرت عن "فحص هوية  (693) شخص ومراقبة و تفتيش (438) مركبة من مختلف الأنواع والأحجام  (11) دراجة  نارية   حجزت (7) منها بدون وثائق و إرتكابهم جنح ومخالفات مرورية تتطلب التوقيف أو الوضع في الحضيرة"  كما تمكنت قوات الشرطة من "توقيف (17) شخص  تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والعقد الثالث على خلفية تورطهم في قضايا  متفرقة  تتعلق بحيازة المخدرات لغرض البيع والترويج وكذا الإستهلاك الشخصي   وحيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع و الترويج بدون رخصة و كذا حيازة أسلحة  بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي".

وأضاف ذات المصدر أن إحدى العمليات أسفرت عن "توقيف شخصين في العقد الثاني  والثالث من العمر بأحد الساحات العمومية المجاورة للإقامة الجامعية للبنات  لولاية مستغانم برفقة كلاب مدربة يقومان ببث الرعب و المساس بالسكينة العامة  والأمن العام  والتي تم حجزها و وضعها بالمحشر  فيما تم إنجاز ملفات جزائية  للموقوفين بالموضوع".

و تمكنت قوات الأمن الوطني بعمليتين متفرقتين مؤخرا بكل من ولايتي الجزائر  العاصمة والجلفة من تفكيك شبكتين اجراميتين تتاجران بالمخدرات  أين "تم توقيف  7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث  وتم حجز 3.000 قرص مهلوس  و400 غرام من الكيف المعالج  بالإضافة إلى مسدس كهربائي  وألعاب نارية وبعض  الأسلحة البيضاء المحظورة ومبلغ من المال يقدر ب 33.000 دج".

 

وتمكنت قوات الشرطة بولاية بسكرة من "حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب  103 من مختلف الانواع  وكمية من الكيف المعالج على شكل قطع صغيرة مهيأة  للترويج  كما تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم  بالاضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب  9.585 دج من عائدات البيع و الترويج لهذه المواد".

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