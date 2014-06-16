وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

توفي 10 أشخاص وأصيب 59 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة خلال ال 48 ساعة الأخيرة, حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية صدر اليوم السبت.

من جهة أخرى قامت ذات المصالح بانتشال جثث 6 أشخاص توفوا غرقا في البحر بكل من ولايات الجزائر العاصمة وتلمسان والطارف وبومرداس ومستغانم وقد تدخلت كذلك لإنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات توفي غرقا على مستوى حوض مائي يتواجد بالمكان المسمى تسالة بولاية سيدي بلعباس.

ويذكر أن الجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية قد تدخل خلال نفس الفترة من أجل إخماد 3 حرائق مست محاصيل زراعية بكل من ولاية تيزي وزو و تبسة وخنشلة أدت الى إتلاف 12 هكتار القمح و9 هكتار من الشعير.