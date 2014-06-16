"كي.بي.سي" لن تغلق بل ستتحوّل إلى قناة إخبارية

أوضح رئيس مجلس إدارة مجمع "الخبر" زهر الدين سماتي ان مساهمي "المجمع" عقدوا مؤخرا الجمعية العامة، ولم يكن اجتماعا لمجلس الإدارة، وأضاف انه اجتماع عادي ناقش فيه المساهمون الحصيلة السنوية لكل المجمع وتم خلاله التطرق لوضعية قناة "كي بي سي" وشركة "وارد فيزيون" حيث خلص الاجتماع إلى الاتفاق على نقاط عدة أهمها إعادة بعث مشروع قناة إخبارية مستقبلا بدل عن القناة العامة "كي بي سي".

أكد زهر الدين سماتي أن القناة لم تغلق بالمفهوم الواقعي، لأن بثها مستمر إلى حين أن تتحول إلى "الخبر تي في نيوز". ورجح زهر الدين سماتي مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير لعودة القناة بالتصور الجديد، مذكرا بان المسعى الأول لمجمع الخبر كان إطلاق قناة إخبارية لولا الظروف المادية الصعبة.