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رغم توجيهها حصريا للبالغين 70 سنة إلا أن القوائم ضمت أسماءهم

مواليد 2000 يزاحمون شيوخا وعجائز بلغوا التسعين في القرعة

  01 جويلية 2017 - 19:51   قرئ 635 مرة   0 تعليق   الحدث
مواليد 2000 يزاحمون شيوخا وعجائز بلغوا التسعين في القرعة

 سيزاحم مواليد الألفين عجائزا وشيوخا طاعنين في السن خلال قرعة الحج الثانية التي ستنظم السبت القادم، قصد انتقاء الـ 1500 حاج إضافي من أصحاب المشاركات المتكررة التي فاقت الـ 10 مرات في القرعة سابقا، دون أن يسعفهم الحظ في زيارة البقاع المقدسة لأداء الركن الخامس من الإسلام. 

رغم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكدت أن الحصة الإضافية من الـ 1500 دفتر حج التي أقرها الرئيس بوتفليقة ستوجه حصريا لكبار السن الذين تجاوز السبعين سنة، وثبت مشاركتهم 10 مرات على الأقل في عمليات القرعة في الأعوام السابقة قصد تمكينهم من أداء الحج، إلا أن القائمة التي أعلنت عنها ذات الهيئة المعنية بإجراء القرعة السبت القادم الموافق للثامن جويلية الجاري على مستوى 48 ولاية، تضمنت مترشحين من مواليد 2003 و1999 سيشاركون في قرعة الحج الثانية على غرار القائمة الخاصة بولاية تبسة، حيث شارك هاذين المترشحين لأكثر من 10 مرات في القرعة سابقا حسب ما تكشف عنه، كما ضمت أيضا مترشحين آخرين من مواليد الثمانينيات، مقابل نسبة أخرى  من مواليد الخمسينيات، الستينيات والسبعينيات، بالرغم من سن الـ 70 عام الذي حدد للمشاركة -حسب ما أعلنت عنه- مساء أول أمس، وزارة الداخلية، يشترط أن يكون صاحبه مولودا في 1947 أو أقل، كما لا تخلوا القائمة من شيوخ وعجائز تجاوز سن التسعين وشاركوا في القرعة لأكثر من 10 مرات، مولودين في العشرينيات والثلاثينيات.  وسيتجاوز عدد الأشخاص أصحاب التسجيلات التي تجاوزت 10 مرات، الذين سيشاركون في قرعة الحج الثانية في الثامن جويلية القادم سقف الـ 18 ألف حاج مسجلين عبر 48 ولاية، للظفر بـ 1500 جواز إضافي أقرها رئيس الجمهورية لهذه الفئة التي تقدمت في العمر ولم يسعفها الحظ في أداء الركن الخامس من الإسلام، ولوحظ أيضا حسب القائمة التي اطلعت عليها «المحور اليومي» أن نسبة كبيرة جدا من أولئك الذين سيشاركون السبت القادم شاركوا 10 و11 مرة في قرعة الحج سابقا. يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة كلف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإعداد القوائم الخاصة بالحجاج الذين سيستفيدون من الـ 1500 دفتر إضافي التي تقرر منحها لكبار السن المشاركين في القرعة أكثر من 10 مرات، خلال موسم 2017. 

زين الدين زديغة 

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