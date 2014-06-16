نفت إشاعات استقالتها من على رأس القطاع

محاولات استهداف بن غبريت لزعزعة قطاع التربية مستمرة

تتواصل الحملة الشرسة ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت منذ توليها زمام الوزارة من طرف من وصفتهم «بأعداء النجاح» بداية من انتقادهم للمناهج الجديدة المستحدثة في القطاع في إطار الإصلاح التربوي، واتهامها بالفشل في ضمان مصداقية شهادة البكالوريا بسبب استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات، وآخر محاولات هؤلاء نشر إشاعات عن استقالة الوزيرة من منصبها كردة فعل عن قرار الحكومة بإعادة تنظيم دورة استثنائية للبكالوريا وهو ما نفته بن غبريت جملة وتفصيلا، واعتبرته محاولة للتشويش على سير الحكومة.

فندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت كل الإشاعات بخصوص استقالتها من الحكومة، معتبرة أن ما يتم تداوله في الوقت الحالي ما هو إلا محاولة للتشويش على سير عمل الحكومة، ومحاولة للعبث بالتحضير للدورة الاستثنائية للبكالوريا، وقالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، في تصريح لقناة «النهار»، في أول رد لها حول الإشاعات التي تناقلتها العديد من المواقع الالكترونية وصفحات «الفايس بوك» حول استقالتها من الحكومة إنها لن ولم تستقيل. من جهة أخرى وفيما يخص مسابقة توظيف الأساتذة أعلنت وزارة التربية أن الإعلان عن النتائج ستكون يوم03 جويلية القادم على مستوى مديريات التربية عبر الولايات و شددت الوزارة على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين الذي سيجري خلال شهري جويلية و أوت مهددة بإقصاء المتغيبين و اعتبارهم غير ناجحين في المسابقة، وكشفت بن غبريت أنه خلال سنتيى 2016 و 2017 قام قطاع التربية بتوظيف 93 ألف من خريجي الجامعات دون تلقي أي طعن مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل و طريقة إجراء هذا النوع من المسابقات، وقالت الوزيرة أن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع و لهذا تعمل على استخلافهم لشغل كل المناصب الشاغرة في الدخول المدرسي القادم، و أكد مدير الدراسات المكلف بالملفات الإدارية بوزارة التربية الوطنية رابح شيشيو أن عدد المترشحين المسجلين لمسابقة توظيف الأساتذة بلغ حوالي 700 ألف مترشح بالإضافة الى أكثر من 04 آلاف مترشح لمسابقة توظيف الاداريين، وأوضح المتحدث أن الوزارة الوصية تحرص كل الحرص على تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة المترشحين في هذه المسابقة الوطنية التي خصص لها 14627 منصب في سبعة رتب مختلفة موزعة بين التأطير البيداغوجي والإداري.

نبيل شعبان