الحرائق تلتهم 425هكتارا من الغابات والأدغال خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أكد المدير العام للغابات عبد الفتاح مالك إتلاف 425هكتارا من الغابات والمساحات النباتية في عشرات الحرائق التي اندلعت خلال ال24 ساعة الماضية ببعض الولايات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح عبد الفتاح مالك في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أن الولايات الأكثر تضررا هي تيبازة،سيدي بلعباس، خنشلة ، تلمسان، عين الدفلى ، وهران وتبسة وتيزي وزو مبرزا أن مساحة الغابات المتلفة لوحدها تقدر ب 127 هكتارا فيما الأدغال تمثل الجزء المتبقي

وسجل المدير العام للغابات عبد الفتاح مالك في هذا الاطار تراجعا في مساحة الغابات المتلفة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط والتي كانت في حدود 725هكتارا