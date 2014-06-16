توقيف تاجر مخدرات و حجز 45 كيلوغرام من الكيف بتلمسان

أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك امس السبت بتلمسان تاجر مخدرات بحوزته كمية من الكيف المعالج تقدر ب (45) كيلوغراما, حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك يوم 01 جويلية 2017 بتلمسان/ن.ع.2 تاجر مخدرات بحوزته كمية من الكيف المعالج تقدر ب (45) كيلوغراما فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي (20115) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي/ن.ع.4"

وببرج باجي مختار/ن.ع.6 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهربين وحجزت ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية

من جهة أخرى -يضيف ذات البيان- اعترضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة سيارة رباعية الدفع تقل (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في حين أحبطت وحدات حراس الحدود محاولات تهريب أزيد من (9352) لتر من الوقود بكل من تمنراست وسوق أهراس وتبسة والطارف