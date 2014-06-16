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الطفل حسام توفي غرقا

  02 جويلية 2017 - 14:21   قرئ 468 مرة   0 تعليق   الحدث
الطفل حسام توفي غرقا

كشف نتائج المعاينة الأولية للطبيب الشرعي لجثة الطفل حسام بمستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة أنه يكون قد لقي حتفه غرقا ببركة ماء المتواجدة بين بوسماعيل و خميستي (تيبازة) أين عثرت عليه فرق الدرك الوطني فيما تتواصل التحقيقات القضائية لحل لغز هذه القضية.
و وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصغير حسام الذي اختفي منذ الأربعاء الماضي من منزله العائلي بحي تسعة شهداء ببوسماعيل لم تظهر على جسده أي علامات للتعنيف و لم يتعرض لأي شكل من أشكال العنف الجسدي حسب المعاينة بالعين المجردة للطبيب الشرعي بمستشفى الدويرة الذي أكد أنه لقي حتفه منذ ثلاثة أيام في انتظار النتائج النهائية للطب الشرعي.

وفي ذات السياق تتواصل التحقيقات القضائية مع الموقوفين منهم شقيق حسام من الأب و صديقين اثنين على خلفية خلاف مالي بينهما فيما تعمل فرق الدرك التقنية و العلمية و السينوتقنية على تقفي أثر الصغير و البحث عن ملابسه (قميص و حذاء) حيث لم يعثر عليه في محيط بركة الماء حسب ذات المصادر.

كانت مصالح الدرك الوطني عثرت أمس السبت على جثة حسام هامدة ببركة ماء غير بعيدة عن منزله العائلي بعد اتصال مواطن على الرقم الأخضر للحماية المدنية يفيد بوجود جثة صغير تطفو على الماء.
وكانت آخر المستجدات في قضية الطفل حسام المختفي في ظروف غامضة حجز سيارة سياحية كانت مركونة داخل مرآب بالقرب من محيط منزل العائلة بعد أن لفتت الفرقة السينوتقنية المدعمة بالكلاب المدربة انتباه المحققين بالاستعانة بثياب و فراش الطفل حسب ذات المصادر.
و قد استنفرت مصالح الدرك الوطني كل طاقاتها البشرية و محققيها و جندت امكانيات تقنية متطورة في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته فصيلة الأبحاث بعد تفعيل المخطط الوطني للانذار الخاص باختطاف الاطفال حسب ذات المصادر.
و كانت عائلة الصغير حسام لاحظت غياب ابنها منذ سهرة الأربعاء و عدم دخوله المنزل العائلي بحي تسعة شهداء المعروف محليا ب "لومبار" ما خلق حالة من الذعر في نفوسهم. فيما عرف الخبر انتشارا سريعا على وسائط التواصل الإجتماعي وتناولته أغلب صفحات الفايسبوك التي تعنى بالشأن المحلي بتيبازة.
و تبقى التحقيقات تحاط بسرية فائقة ما حال دون الحصول على معلومات و توضيحات أوفر حفاظا على سرية التحقيق فيما يرتقب في الساعات القادمة أن يعقد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة ندوة صحفية لشرح حيثيات القضية.

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