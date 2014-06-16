الدورة الاستثنائية للبكالوريا لن تؤثر على التسجيلات الجامعية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار يوم الاحد بالجزائر العاصمة أن تنظيم الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2017 "لن يؤثر" على مسار التسجيلات الجامعية للموسم القادم.

وطمأن حجار في تصريح على هامش اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني أن الدورة الخاصة للبكالوريا لفائدة المقصيين من الدورة الاولى بسبب التأخر "لن يؤثر على التسجيلات الجامعية للموسم المقبل".

وأشار بهذا الخصوص الى أن التسجيلات الجامعية النهائية للناجحين في شهادة البكالوريا لدورة 2017 "كانت مبرمجة قبل قرار تنظيم الدورة الاستثنائية في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر أي من 2 الى 11 منه وستبقى كذلك".

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قرر في 23 من جوان المنصرم, اجراء دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم اقصائهم من الدورة الاولى بسبب التأخر عن الالتحاق بمراكز الامتحان.

و تقرر تنظيم الدورة الاستثنائية لبكالوريا 2017 في الفترة ما بين 13 و18 جويلية 2017 مع استراحة تصادف يوم الجمعة 14 جويلية 2017.

وقد بلغ عدد المعنيين بهذه الدورة التي, سيتم فيها تطبيق نفس الاجراءات التنظيمية والامنية التي تم اعتمادها في الدورة الاولى, 10082 بالنسبة للمتمدرسين و93954 بالنسبة للأحرار بينما بلغ العدد الإجمالي 104036 معني موزعين عبر 299 مركز عبر الوطن.