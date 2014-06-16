أمن ولاية الجزائر يبسط قبضته على المجرمين

تراجع معدّل الجريمة بالعاصمة خلال السداسي الأول من 2017

نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر، أبواب مفتوحة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مؤخرا، على مستوى ساحة الكيتاني بباب الوادي، أين تم عرض مختلف النشاطات والإحصائيات المسجلة خلال سنة 2016 و السداسي الأول لسنة 2017 الخاصة بخلايا الإصغاء والنشاط الوقائي، فرق مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، الشرطة العلمية والتقنية، البحث والتدخل، المصلحة الولائية للأمن العمومي مع تنصيب حظيرة للتربية المرورية، إضافة إلى تنصيب حافلتين الأولى خاصة بالتكفل النفسي وأخرى بالإسعاف المدرسي وكذا مركز شرطة متنقل، مع حضور ممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية، في هذا الشأن سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر تراجعا معتبرا في معدل الجريمة بمختلف أنواعها في السداسي الأول من سنة 2017، حيث سجلت (20924) قضية مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2016 أين تم تسجيل (22020)، بينما في شهر رمضان 2017، تم تسجيل(2777) قضية وتوقيف (2034) شخص مشبوه، أما في رمضان 2016، تم تسجيل (3179) قضية وتوقيف (1960) شخص مشبوه، حيث تراجع عدد القضايا بـ(402) قضية.

قضايا القنب الهندي، الأقراص المهلوسة و الكوكايين..تتراجع

بالنظر إلى الإحصائيات الحالية، فان أمن ولاية الجزائر عالج خلال السداسي الأول من سنة 2017، (6181) قضية تم توقيف على إثرها (6946) شخص مشتبه فيه، بينما خلال السداسي الأول من سنة 2016، فقد عالجت ذات المصالح (6395) قضية، تم توقيف على إثرها (7461) مشتبه فيه، أي أن الفارق تراجع بـ(214) قضية و (515) مشتبه فيه، كما تمّ حجز خلال السداسي الأول من سنة 2017، (98.774) كلغ من القنب الهندي، (40598) قرص مهلوس، (178) غرام من الهروين، و (169) غرام من الكوكايين، بينما في السداسي الأول من سنة 2016 تم حجز (623.65) كلغ من القنب الهندي، (6948) غرام من الكوكايين، (64211) قرص مهلوس، و (139.02) غرام من الهروين.

تراجع كبير في عدد المركبات المسروقة

في هذا الشأن، حاربت مصالح أمن ولاية الجزائر هذه الظاهرة عبر مختلف دوائرها الأمنية الـ13، وكان آخرها قضية الشبكة الدولية المختصة في تهريب المركبات بمختلف أنواعها، التي فككتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي حين استرجعت (115) مركبة وأوقفت (21) مشتبه فيه، وفي هذا المجال، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2017، (117) قضية سرقة مركبات، مقارنة بـ(186) قضية خلال السداسي الأول من سنة 2016، أي أن هذه الجريمة تراجعت بنسبة قاربت الـ38%. أما خلال شهر رمضان المبارك، فان هذه الجريمة تراجعت بنسبة قاربت الـ60%، حيث تم تسجيل (19) قضية خلال رمضان 2017 و (46) قضية خلال رمضان 2016.

قضايا حمل الأسلحة البيضاء و الحظائر العشوائية

فيما يخص قضايا الأسلحة البيضاء المحظورة، سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر ارتفاعا نسبيا، سواء تعلق الأمر بالقضايا المعالجة أو عدد الموقوفين، ففي السداسي الأول من سنة 2017، تم تسجيل (1684) قضية وتوقيف (1729) شخص مشبوه، وفي السداسي الأول من سنة 2016، تم تسجيل (1347) قضية وتوقيف (1427) مشتبه فيه. بينما في شهر رمضان 2017، تم تسجيل (248) قضية حمل سلاح محظور وتوقيف (256) شخص مشبوه، و في رمضان 2016، سجلت ذات المصالح (202) قضية وتوقيف (205) شخص مشبوه.

فيما يخص الحظائر العشوائية و التي لا تنفك مصالح أمن ولاية الجزائر تكافحها، فقد شهدت ارتفاعا هي الأخرى، حيث سجلت المصالح خلال السداسي الأول من سنة 2017، (864) حظيرة غير شرعية مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2016 أين تم تسجيل (662) قضية، بينما في شهر رمضان لسنة 2017، تم تسجيل (94) حظيرة مقارنة برمضان 2016 أين تم تسجيل (81) حظيرة.

المساس بالأشخاص و الممتلكات يشهد تناقصا هو الآخر

فيما يخص قضايا المساس بالأشخاص، شهدت تراجعا، حيث تم تسجيل (4357) قضية في السداسي الأول من سنة 2017، و (5261) قضية في السداسي الأول من سنة 2016، أي بفارق بلغ (874) قضية، وفيما يخص قضايا المساس بالممتلكات، سجلت ذات المصالح خلال السداسي الأول من سنة 2017، (5544) قضية مقابل (6612) قضية في السداسي الأول من سنة 2016