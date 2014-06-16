الرقم الأخضر لأمن ولاية البيض يستقبل 600 مكالمة خلال شهر جوان 2017

أحصت مصالح أمن ولاية البيض خلال شهر جوان 2017 أكثر من 600 مكالمة عبر الرقم الاخضر 48 15 ورقم النجدة 17 من قبل المواطنين تمحورت كلها حول تقديم يد المساعدةوالإستعلام و التوجيه.

في هذا الصدد تم إستقبال 120 مكالمة بخصوص تقديم يد المساعدة و الإغاثة و393 مكالمة بخصوص الإستعلام والتوجيه و11إتصال بخصوص التبليغ عن حوادث المرور و 07 مكالمات بخصوص التبليغ عن بعض الجرائم و69 بخصوص طلب التدخلات لصالحالمواطنين.

وتعكس هذه التدخلات الجاهزية والإستعداد الدائم لمصالح أمن ولاية البيض منأجل تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطن من خلال الإستجابةلنداءاتهم والتكفل بإنشغالاتهم عبر الأرقام الخضراء للأمن الوطني.