الاعلان عن نتائج البكالوريا نهاية جويلية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الاحد بالجزائر العاصمة ان نتائج الباكالوريا لسنة 2017 التي كان من المقرر الاعلان عن نتائجها يوم 15 يوليو, سيتم الاعلان عنها في نهاية الشهر الجاري.

و صرحت الوزيرة على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الامة لسنة 2016-2017 ان "نتائج الباكالوريا سيتم الاعلان عنها في نهاية يوليو", مؤكدة ان سحب الاستدعاءات للدورة الخاصة للباكالوريا سيتم ابتداء من 4 يوليو.

و اوضحت بن غبريت ان الوزارة تعمل على التحضير للدورة الخاصة للباكالوريا لفائدة التلاميذ الذين تم اقصاؤهم من الدورة السابقة بسبب التأخر "بنفس شروط صرامة الدورة السابقة".

و صرحت الوزيرة قائلة "اننا نعكف على تنظيم دورة استثنائية للباكالوريا ستجري من 13 الى 18 يوليو بنفس طريقة دورة يونيو. و اضافت الوزيرة ان "هذا من ضمن التعليمات", مغتنمة فرصة الاشادة بكل عمال القطاع و كل مصالح الامن على تجندهم للتحضير لهذه الدورة الخاصة.

سيوزع 104.036 مترشح معني بهذه الدورة على 299 مركز امتحان عبر كامل التراب الوطني منهم 10.082 مترشح متمدرس و 93.954 مترشح حر.

و كان الوزير الاول عبد المجيد تبون قد اعلن يوم الجمعة الماضي بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم تنظيم, بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم اقصائهم من الدورة الاولى بسبب التأخر, مضيفا أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت كافة "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس صرامة شهر يونيو".