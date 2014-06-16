الاعلان عن نتائج البكالوريا نهاية جويلية

شريط الاخبار
عائلة هواري منار تقاضي عيادة سيدي يحيى 2 نفوق 230 رأس من الغنم والماعز في غليزان الجزائر تستورد 550 ألف طن من القمح غربان تنغص على الجزائريين احتفالات يناير! رئيس كونفدونستريا الإيطالية في زيارة إلى الجزائر البرنت عند عتبة 60 دولارا والسعر مرشح للارتفاع صراع الأجنحة في أوجال يفضح صفقة مقري مع السلطة! مواقع التواصل الاجتماعي تعزل الولاة! تعليق العمل القنصلي بسفارة مصر في الجزائر عمال محلات الدهاليز لمسمكة الجزائر يطالبون بعقود الملكية الاستقرار الذي تعيشه الجزائر صار يزعج بعض الأطراف طمار يوفد لجنة تحقيق إلى ورشة بناء مساكن عدل بن غبريت تجتمع اليوم بالشركاء الاجتماعيين السلطات الإسبانية رحّلت 4470 حراق جزائري خلال أربع سنوات البنك العالمي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري للعامين المقبلين طائرات هليكوبتر لاصطياد مجانين الطرق الأكاديمية الأمازيغية تهمش العديد من الباحثين والمناضلين نحو تصدير منتجات عسكرية جزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية وتوزيع مهامها تأجيل قضية 3 متورطين في ملف تفجيرات قصر الحكومة 10 آلاف جرعة لقاح ضد طاعون المجترات والحمى القلاعية ببلعباس ترامب وماكرون يناقشان خطط انسحاب أمريكا من سوريا البرازيل.. عهدة اليمين المتطرف في مواجهة العصابات الإجرامية رونالدو يساعد جوفنتوس للحفاظ على أليغري براهيمي يتألق تحت أنظار مبعوثي ايفرتون مصر تحتضن كأس أمم إفريقيا 2019 بدل الكاميرون سليماني يرفع التحدي ويعد الأتراك بوجه مغاير إدارة شبيبة القبائل تقرر غلق الميركاتو مبكرا بن علجية يندمج في التدريبات وعزي ودرارجة يحدثان طوارئ سمعة الكرة الجزائرية على المحك بسبب الصراعات الداخلية قطعة أرضية بدوار أولاد راشد بتيارت تسيل لعاب بارون العقار ورشات سرية تصنع خميرة الخبز بمواد مسرطنة بوهران الخطاب التكفيري عودة المحاكم الشرعية! مساحة زراعة البطاطا تبلغ 9.639 هكتار مفاوضات بين الجزائر وإسبانيا لتصدير الكهرباء ماغا ايكسبورت تصدر الإسمنت ومواد البناء إلى النيجر إسرائيل تستثني الجزائر من المطالبة بتعويضات عن ممتلكات اليهود قايد صالح يفتح النار على دعاة تدخل الجيش ويهدد بإجراءات قانونية ضدهم الحكومة تفرض الرسوم على العقارات الصناعية غير المستغلة تخصيص 30 ألف جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية بأم البواقي
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الاعلان عن نتائج البكالوريا نهاية جويلية

الاعلان عن نتائج البكالوريا نهاية جويلية

  02 جويلية 2017 - 15:58   قرئ 445 مرة   0 تعليق   الحدث
الاعلان عن نتائج البكالوريا نهاية جويلية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  يوم الاحد بالجزائر العاصمة ان نتائج الباكالوريا لسنة 2017 التي كان من  المقرر الاعلان عن نتائجها يوم 15 يوليو, سيتم الاعلان عنها في نهاية الشهر  الجاري.

و صرحت الوزيرة على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الامة لسنة  2016-2017 ان "نتائج الباكالوريا سيتم الاعلان عنها في نهاية يوليو", مؤكدة ان  سحب الاستدعاءات للدورة الخاصة للباكالوريا سيتم ابتداء من 4 يوليو.
و اوضحت بن غبريت ان الوزارة تعمل على التحضير للدورة الخاصة  للباكالوريا لفائدة التلاميذ الذين تم اقصاؤهم من الدورة السابقة بسبب التأخر  "بنفس شروط صرامة الدورة السابقة".
و صرحت الوزيرة قائلة "اننا نعكف على تنظيم دورة استثنائية  للباكالوريا ستجري من 13 الى  18 يوليو بنفس طريقة دورة يونيو. و اضافت  الوزيرة ان "هذا من ضمن التعليمات", مغتنمة فرصة الاشادة بكل عمال القطاع و كل  مصالح الامن على تجندهم للتحضير لهذه الدورة الخاصة.
سيوزع 104.036 مترشح  معني بهذه الدورة على 299 مركز امتحان عبر كامل  التراب الوطني منهم 10.082 مترشح متمدرس و 93.954 مترشح حر.
و كان الوزير الاول عبد المجيد تبون قد اعلن يوم الجمعة الماضي  بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم تنظيم, بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة, دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم اقصائهم من الدورة الاولى  بسبب التأخر, مضيفا أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت كافة  "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس صرامة شهر  يونيو".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات