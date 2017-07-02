خاض ثاني زيارة له إلى المنطقة

ماكرون يطالب الجزائر بتسريع تنفيذ اتفاق إحلال السلام في مالي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع اتفاق السلام الموقع قبل سنتين في العاصمة المالية باماكو، والذي انبثق بعد أشهر من المفاوضات في الجزائر بين الحكومة والمجموعات المسلحة القريبة من الحكومة من جهة، وحركة تمرد الطوارق السابقة من جهة أخرى.

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بزيارة ثانية إلى مالي للقاء الجنود الفرنسيين، وتعتبر الثانية له منذ انتخابه، ليحضر قمة المجموعة 5+5 دفاع، التي تضم مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، حيث يعوّل الرئيس الفرنسي على الدور الجزائري في إحياء عملية السلام بمالي، وهو الموضوع الذي كان حديث الرئيسين الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ونظيره إيمانويل ماكرون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما. شكّلت مالي أول وجهة للرئيس الفرنسي الجديد بعد تسلمه منصبه، فزارها لتفقد الجنود الفرنسيين هناك في الـ 19 من ماي الماضي، حيث أكد الرئيس الفرنسي الجديد حينها أنه سيواصل عمل سلفه فرنسوا هولاند في مكافحة المجموعات المتشددة في منطقة الساحل عسكريا، لكنه يريد أن يبدي رغبة في مجال التنمية، وأعلن عن تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية أكثر بقليل من 470 مليون يورو من المساعدات للمنطقة للسنوات المقبلة لمواكبة الجهد العسكري. حسبما أكده مصدر، فرنسا ستقوم بإنشاء قوة عسكرية مشتركة من 5000 جندي من جيوش الدول الخمس، التي من شأنها أن تكون جاهزة في خريف هذا العام، يقول المصدر نفسه، وسيكون المقر الرئيسي لهذه القوة المشتركة في باماكو، وينبغي أن تكون بقيادة مالي عامة، وسوف يكون من اختصاصها ملاحقة الإرهابيين، بغض النظر عن حدود منطقة الساحل التي أصبح من السهل اختراقها من طرفهم، وتواصل فرنسا تقديم الدعم العسكري للمنطقة من خلال العملية الهلالية ، التي بدأت في عام 2014 وأكثر من 4000 جندي، والهدف المعلن لهذه القوة المشتركة في نهاية المطاف، لحماية بلدان الساحل وحفاظا على سلامتهم، ويواجه هذا المشروع الذي تنوي فرنسا تجسيده على أرض الواقع عقبة رئيسية تتمثل في التمويل، وهذا ما جعل فرنسا تخطط لتجسيد دعمها أساسا من خلال تسليم المعدات، ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة تصل إلى 50 مليون يورو لهذا المشروع، بعيدا عن الـ 400 مليون يورو اللازمة لتشغيل هذه القوة العسكرية المشتركة.