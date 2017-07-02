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باك استثنائي، تأخر التسجيلات الجامعية وتصويب سياسة الدعم

صيف ساخن على الحكومة في سبيل استكمال الملفات العالقة

  02 جويلية 2017 - 21:15   قرئ 428 مرة   0 تعليق   الحدث
صيف ساخن على الحكومة في سبيل استكمال الملفات العالقة

تستعدّ حكومة عبد المجيد تبون لمواجهة ملفات عالقة أجبرتها على إلغاء عطل الوزراء وجميع موظفي القطاعات إلى أجل غير مسمّى، من أجل استكمال ما بقي عالقا من ملفات، لعلّ أولها الدورة الاستثنائية لممتحني البكالوريا التي ستتسبب في تأخر التسجيلات الجامعية، فضلا عن الشروع في تنفيذ خطة الحكومة لتصويب سياسة الدعم الاجتماعي.

 

سيسيل عبد المجيد تبون عرقا باردا لأعضاء الجهاز التنفيذي بداية من الأسبوع المقبل، حيث ستجرى الدورة الاستثنائية لامتحانات نهاية التعليم الثانوي التي قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إعادتها بعد شكاوى أولياء التلاميذ المقصيين من الامتحان بسبب التأخّر. وسيصعب على نورية بن غبريت اقتناص وقت للخلود إلى الراحة، هي وكل الطاقم الذي يعمل معها في الوزارة، لا سيما أن نتائج  الباك  لن تعلن قبل نهاية شهر جويلية، لتصطدم بالتحضير للدخول المدرسي للموسم الجديد 2016/2017.

وسيلقي تأخير إعلان نتائج البكالوريا بظلاله على قطاع التعليم العالي، حيث ستتأخر عملية تسجيلات الطلبة الجامعيين الجدد، ولن تتم قبل مرور أسبوع عن شهر أوت أو حتى أكثر، وهو الإجراء الذي سيحرم الوزير الطاهر حجار من عطلته السنوية.

في قطاع الداخلية كذلك، ينتظر الوزيرَ نور الدين بدوي ملف ثقيل وبالغ الحساسية يتعلّق بإعداد بطاقية خاصة باللاجئين الأفارقة والسوريين في الجزائر، بعدما أعلن عن ذلك قبل أسبوعين، حيث ينبغي عليه تقديم تفاصيل ما توصّل إليه في معالجة هذه المسألة قبل اجتماع مجلس الوزراء، وسيخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وبالحديث عن الموازنة، سينصّب كلّ من وزير العمل مراد زمالي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا، نهاية شهر جويلية أو بداية أوت المقبل، اللجنة الاستشارية الوطنية، لتصويب سياسة الدعم الاجتماعي، قبل أن يستكمل مشروع قانون المالية من أجل تضمين ما تمّ التوصّل إليه في هذا النص الذي سيحال على البرلمان منتصف شهر سبتمبر المقبل.

حكيمة ذهبي

 

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