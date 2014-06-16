توقيف 181 متورطا في قضايا المخدرات والأقراص المهلوسة بعين الدفلى

أوقفت مصالح أمن عين الدفلى، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 181 شخص في قضايا المخدرات والأقراص المهلوسة من خلال 113 قضية مسجلة.

وحسب ذات المصالح فقد تم معالجة في نفس الفترة 46 قضية تتعلق بحيازة و إستهلاك المخدرات تم من خلالها حجز 49.45 غرام من المخدرات و 88 قرص مهلوس أوقف لأجلها 55 شخص، تم تحويلهم الى الجهات القضائية، كما تم معالجة 43 قضية أخرى تخص المتاجرة في المخدرات، حجز من خلالها 03 كلغ و609 غرام من الكيف المعالج أوقف لأجلها 81 شخص أحيلوا أمام العدالة، أما المتاجرة في المؤثرات العقلية فقد تم معالجة 24 قضية حجزت من خلالها 1283 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام تورط فيها 45 شخص، وتم إنجاز ملفات قضائية ضدهم وتحويلهم أمام النيابة.

مكراز الطيب