استقبال ملفات التأشيرة الفرنسية مستمر بمركز "تي أل اس" حتى جانفي 2018

سيستمر مقدم الخدمات "TLS Contact" في استقبال الملفات المتعلقة بطلبات تأشيرة السفر إلى فرنسا لدى القنصليات الفرنسية العامة الثلاث المتواجدة بالجزائر (الجزائر العاصمة وهران وعنابة) إلى غاية 31 جانفي 2018 حسبما أشار إليه بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر.

وأوضح البيان أن "السلطات الفرنسية قررت تقديم نهاية العقد الذي يجمع بين القنصليات الفرنسية العامة بالجزائر ومقدم الخدمات "TLS Contact" المتعلق بجمع ملفات طلبات التأشيرة واتخذ هذا القرار يوم 28 جوان 2017. وينص العقد على البنود الخاصة بفسخه إذ يبقى المتعامل مؤهلا إلى غاية 31 جانفي 2018".

وأكدت السفارة الفرنسية التي أعلنت عن إطلاق قريبا "مناقصة جديدة" من قبل السلطات المختصة أن "الهدف من ذلك هو مراعاة المعايير الجديدة للطلب الجزائري للتأشيرة وكذلك تحسين ظروف استقبال طالبي التأشيرة في الجزائر مع ضمان رقابة فعالة لرزنامات المواعيد والتحكم في آجال الانتظار".

وأشارت السفارة في بيانها إلى أنه "سيتم اتخاذ تدابير من أجل تنظيم العملية الانتقالية لطلبات المواعيد لما بعد 31 جانفي 2018 وضمان خدمة ذات جودة لطالبي التأشيرة الفرنسية الجزائريين" مبرزة أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية متعلقة بالترتيبات المتعلقة بذلك في الآجال المناسبة".