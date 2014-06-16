ڤايد صالح يترأس حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم الاثنين، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بالأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين"، على مراسم تخرج الدفعة العاشرة من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة الثامنة والأربعين من التكوين الأساسي، والدفعة الأولى لضباط دورة الماستر.

وقد ذكر اللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال، في كلمة له بالمناسبة بنوعية التكوين الذي تلقاه المتخرجون طوال سنوات تكوينهم، حيث قال

"ها هي الأكاديمية اليوم تشهد ميلاد صفوة أخرى من ضباط الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، التي تلقت تكوينا عسكريا وعلميا متخصصا، مكونة بذلك نخبة من رجال الغد، تتدفق في عروقهم كل معاني الإخلاص والوفاء والشموخ والكبرياء، وهو إنجاز يضاف إلى جملة الإنجازات التاريخية الهامة لهذه القلعة الشامخة، التي ساهمت ومنذ الأيام الأولى للاستقلال في لعب دور ريادي في تكوين إطارات الجيش الوطني الشعبي ولا زالت تشكل النواة الصلبة التي يتأسس عليها جهاز الـتأطير في قواتنا المسلحة، بمساهمتها الفعالة في دعم وترقية المورد البشري الكفء للجيش الوطني الشعبي وتخريج دفعات ذات كفاءات عالية ومؤهلات تقنية على أعلى المستويات، من خلال البرامج النوعية المسايرة للمتطلبات التكوينية الحديثة في المجالين التقني والتكنولوجي المبنية على أسس ومبادئ التكوين المعياري الموجه للطلبة الضباط العاملين، والضباط المتربصين من دورة الماستر وكذا المتربصين من البلدان الشقيقة والصديقة".

ليتوجه بعدها بكلمة إلى المتخرجين، حاثا إياهم على التحلي بالسلوك العسكري المثالي المطبوع بالروح الوطنية والإرادة القوية في الذود عن حمى الوطن:

"أيها المتخرجون:

إنكم ستؤدون اليوم قسما غاليا عزيزا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه بعد أربع سنوات من الجهد والتكوين والانضباط، حرصت فيها الأكاديمية بإطاراتها وأساتذتها على تسليحكم بقيم العلم والمعرفة وأعلى مستويات التكوين والتدريب، فهنيئا لكم بالترقيات إلى رتب تجعلكم تباشرون مشواركم العسكري كقادة تقع عليكم مسؤولية قيادة مرءوسيكم، بكل حنكة وتفان في أداء مهامكم بإخلاص وبقدوة حسنة بأخلاقكم وأعمالكم، حاثا إياكم على الالتزام بالقوانين والنظم والتحلي بروح الانضباط والوعي والقيم الوطنية النبيلة والمبادئ الإنسانية السامية لتحقيق الارتقاء والتدرج في مختلف مستويات المسؤولية وتكونوا في مقدمة النخبة الوطنية.

عليكم بالولاء اللامحدود لوطننا المفدى، والإخلاص للجيش الوطني الشعبي، والدفاع عن مبادئ وقيم الجمهورية والالتزام الدائم بواجب التحفظ والحفاظ على الأمانة وصيانة الوديعة حتى آخر قطرة من دمائكم، واحرصوا على مواصلة الاطلاع والبحث في مجالات العلم والمعرفة العسكرية منها والعلمية، وكونوا المثل الأعلى في تصرفاتكم، لتظلوا بذلك مصدر قوة جيشنا وأمتنا".

إنكم ستؤدون اليوم قسما غاليا عزيزا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه بعد أربع سنوات من الجهد والتكوين والانضباط، حرصت فيها الأكاديمية بإطاراتها وأساتذتها على تسليحكم بقيم العلم والمعرفة وأعلى مستويات التكوين والتدريب، فهنيئا لكم بالترقيات إلى رتب تجعلكم تباشرون مشواركم العسكري كقادة تقع عليكم مسؤولية قيادة مرءوسيكم، بكل حنكة وتفان في أداء مهامكم بإخلاص وبقدوة حسنة بأخلاقكم وأعمالكم، حاثا إياكم على الالتزام بالقوانين والنظم والتحلي بروح الانضباط والوعي والقيم الوطنية النبيلة والمبادئ الإنسانية السامية لتحقيق الارتقاء والتدرج في مختلف مستويات المسؤولية وتكونوا في مقدمة النخبة الوطنية.

عليكم بالولاء اللامحدود لوطننا المفدى، والإخلاص للجيش الوطني الشعبي، والدفاع عن مبادئ وقيم الجمهورية والالتزام الدائم بواجب التحفظ والحفاظ على الأمانة وصيانة الوديعة حتى آخر قطرة من دمائكم، واحرصوا على مواصلة الاطلاع والبحث في مجالات العلم والمعرفة العسكرية منها والعلمية، وكونوا المثل الأعلى في تصرفاتكم، لتظلوا بذلك مصدر قوة جيشنا وأمتنا".

وبعد أداء المتخرجين القسم، قام الفريق والوفد المرافق له بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل، حيث سلم السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شهادة النجاح للمتفوق الأول من دورة الماستر تخصص الميكانيك الطاقوية وأنظمة الدفع، وقلد رتبة ملازم للمتفوق الأول من التكوين الأساسي وسلمه سيف الأكاديمية، ليفسح بعد ذلك المجال لمرافقيه لتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الآخرين. وفي الأخير سلم السيد الفريق شهادة النجاح للمتفوق الأول من التكوين العسكري القاعدي المشترك.

وتواصلت المراسم بتسليم الدفعة المتخرجة من الطلبة الضباط العاملين راية الأكاديمية للدفعة الموالية، ليتقدم المتفوق الأول من الدفعة الثامنة والأربعين من التكوين الأساسي، طالبا من السيد الفريق الموافقة على تسمية الدفعة باسم المجاهد الراحل "العميد الهاشمي حجرس" ، وليقدم بعدها نبذة عن حياة الراحل.

إثر ذلك أخلت التشكيلات العسكرية ساحة العلم لاحتلال منطقة الانطلاق للاستعراض، فاسحة المجال للعروض الرياضية في القتال المتلاحم على غرار الكاراتيه والكونغ فو والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح وبدونه، ثم تشكيل لوحة تُمثل خريطة الجزائر والألوان الوطنية وحماية حدودها من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى متابعة تمرين قتالي بياني حول حصار واقتحام مبنى والقضاء على جماعة إجرامية،

تابع بعدها الفريق، من خلال شاشة عملاقة، البث المباشر لتمارين بيانية نُفذت من طرف القوات البحرية، متمثلة في "تمرين اقتحام وتحرير رهائن من على متن سفينة نقل المسافرين تحمل الراية الوطنية".

لتُختتم بعد ذلك مراسم حفل التخرج باستعراض عسكري تحت أنغام الموسيقى العسكرية للفرقة النحاسية للحرس الجمهوري، يتقدمه مجموعة العلم متبوعة بتشكيلات الطلبة الضباط العاملين من التكوين الأساسي والتكوين العسكري القاعدي المشترك، واستعراض في القفز المظلي.

وتفقد الفريق ودشن مرافق بيداغوجية على غرار مخابر ومجمع التعليم المدعم بالحاسوب، كما تابع عبر تقنية البث المرئي عن بعد، مختلف العروض العلمية المنجزة من طرف الطلبة الضباط العاملين المتخرجين "تكوين جامعي".

وفي ختام الحفل كرم الفريق عائلة المجاهد الفقيد "العميد الهاشمي حجرس "، قبل أن يوقع على السجل الذهبي للأكاديمية.



