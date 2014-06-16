مناقشة معادلة شهادات الجزائريين المقيمين في كيبك

ناقشت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية و نائب رئيس وزراء مقاطعة كيبك وزيرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التخفيف التنظيمي و التنمية الاقتصادية الجهوية ليز تيريولت خلال لقائهما اليوم الاثنين إلى الاعتراف بمعادلة شهادات الجزائريين المقيمين في كيبك و تشجيع المقاولاتية في كندا و الجزائر.

و في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء قالت السيدة الدالية "تطرقنا إلى أهمية و ضرورة الاعتراف بمعادلة شهادات الجزائريين المقيمين في كيبك و تأكيد خبرتهم لأنهم يلاقون مشاكل كثيرة في إطار التشغيل" مضيفة أن "هناك نسبة بطالة كبيرة في أوساط جاليتنا لذا نأمل ان نسوي هذا المشكل في أقرب وقت ممكن على اعتبار الجزائر أول شريك مغاربي لكندا" مؤكدة أن " 90% من أصل 90.000 جزائري مقيم بكندا مستقرون في مقاطعة كيبك".

و أوضحت تيريولت أن " اللقاء كان أيضا فرصة لمناقشة المتابعة في مجال التكوين لا سيما انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة لفائدة النساء و الشباب الجزائريين و كذلك تطوير العلاقات عن طريق خلق "علاقة مميزة" مشيرة إلى ان مقاطعة كيبك تعتبر "بوابة عبور لسيدات الأعمال الجزائريات إلى الأسواق الكندية و الأمريكية" مشددة في ذات السياق على أهمية الاعتراف بالشهادات الجزائرية في مقاطعة كيبك.

و كشفت السيدة تيريولت قائلة "لقد تم اختيار الجزائريين لكفاءاتهم و شهاداتهم (...) نحن إذا بصدد العمل مع وزيرة الهجرة لمحاربة ظاهرة التمييز و خاصة في التشغيل في ظل ندرة اليد العاملة في كيبك".