في تحذير يعتبر الثاني من نوعه في أقل من شهر

وزارة الدفاع تأمر الضباط الجدد بالحفاظ على الأسرار العسكرية

أمرت وزارة الدفاع الوطني خلال تخرج الدفعات الجديدة بمختلف مؤسساتها التكوينية الضباط الجدد بالتحفظ والحفاظ على الأمانة وعدم إفشاء السر المهني، حيث طالب اللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين المتخرجين الجدد بالالتزام الدائم بواجب التحفظ والحفاظ على الأمانة وصيانة الوديعة.

حذرت وزارة الدفاع منتسبيها من خطورة تسريب أسرارها أو معطيات يمكن أن تؤثر سلبا على عمل قواتها، حيث عرفت حفلات تخرج الدفعات الجديدة دعوة الضباط الجدد للمحافظة على السر المهني والحفاظ على الأمانة، كما قال قائد المدرسة في كلمة وجهها للمتخرجين إنكم ستؤدون اليوم قسما غاليا عزيزا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه بعد أربع سنوات من الجهد والتكوين والانضباط، حرصت فيها الأكاديمية بإطاراتها وأساتذتها على تسليحكم بقيم العلم والمعرفة وأعلى مستويات التكوين والتدريب، فهنيئا لكم بالترقيات إلى رتب تجعلكم تباشرون مشواركم العسكري كقادة تقع عليكم مسؤولية قيادة مرؤوسيكم، بكل حنكة وتفان في أداء مهامكم بإخلاص وبقدوة حسنة بأخلاقكم وأعمالكم، حاثا إياكم على الالتزام بالقوانين والنظم والتحلي بروح الانضباط والوعي والقيم الوطنية النبيلة والمبادئ الإنسانية السامية لتحقيق الارتقاء والتدرج في مختلف مستويات المسؤولية وتكونوا في مقدمة النخبة الوطنية . وتأتي هذه الدعوات بعد أقل من شهر عن إطلاق الوزارة تحذيرات لعناصر الجيش الوطني الشعبي من تداول الصور والأخبار المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث طالبت وزارة الدفاع الوطني وفق العدد الأخير من مجلة الجيش أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني بتوخي الحذر والانتباه، حفاظًا على السر المهني للجيش والحفاظ على الصورة المشرّفة له على شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد المصدر ذاته من الوزارة على أن السر العسكري مهمة الجميع، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يشكل خطرا على أمن وحياة أفراد الجيش الوطني الشعبي . ولاحظت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي انتشارًا واسعًا لكثير من المنشورات لأفراد الجيش الوطني الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل صورًا لعمليات تمشيط أو اشتباكات مع الجماعات الإرهابية، وصورًا للإرهابيين المقضي عليهم في الجبال، وكذا صورا لمنتسبي المؤسّسة العسكرية وأسلحتهم، في أشكال بعيدة عن انضباط المؤسّسة وصرامتها، وهو ما يمس بالصورة الحقيقية لمؤسسة الجيش .