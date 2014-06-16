قائد المدرسة أشاد بالتكوين المتطور الذي خضع له الضباط الجدد

قايد صالح يشرف على تخرج 3 دفعات من الأكاديمية العسكرية بشرشال

تعززت مختلف الوحدات العسكرية من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك الوطني وكذا الشرطة بمئات من الإطارات الجديدة، من خلال تخرج 3 دفعات من الأكاديمية العسكرية بشرشال بعد حفلات التخرج السنوية التي شهدتها مختلف مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي، حيث عرفت الأكاديمية تخرج ثلاث دفعات من الضباط على غرار الدفعة الأولى من طور الماستر، والدفعة الـ10 من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة 48 من التكوين الأساسي.

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أمس بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين على تخرج ثلاث دفعات من الضباط، على غرار الدفعة الأولى من طور الماستر، والدفعة الـ10 من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة 48 من التكوين الأساسي، حيث لتقى المتخرجون تكوينا عسكريا وعلميا متطورا، حيث أشاد اللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال -في كلمة له- بنوعية التكوين العسكري والعلمي المتخصص المساير للمتطلبات الحديثة في المجالين التقني والتكنولوجي التي تلقاها الضباط، مشيرا إلى أن الأكاديمية تشهد ميلاد لبنة أخرى من إطارات الجيش الوطني الشعبي بعد فترة تدريب مثالية حُرص فيها على تلقينها حب الوطن والعمل الدؤوب على المحافظة على أمن واستقرار البلاد، واغتنم الفرصة لدعوة المتخرجين إلى رفع التحديات من خلال التفاني والإخلاص في خدمة الوطن كل من موقع عمله. حيث أبانت الدفعات المتخرجة من هذه القلعة التكوينية -كما وصفها قائد المدرسة اللواء علي سيدان- عن احترافية فائقة تعكس بمثالية مدى قوة وتحكم أفراد الجيش الوطني الشعبي في مختلف الأسلحة. وتميز الاحتفال التقليدي الذي دأبت الأكاديمية على تنظيمه كل نهاية سنة دراسية بأجواء عسكرية رائعة حضرها أعضاء من الحكومة وإطارات سامية في الدولة وممثلون للسلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، ليؤدي بعدها المتخرجون يمين القسم كالتزام منهم على خدمة الوطن في كل الظروف، قبل أن يشرف نائب وزير الدفاع بمعية إطارات سامية بوزارة الدفاع الوطني على تقليد الرتب وتسليم الشهادات وسط حضور قوي لعائلات الطلبة المتخرجين، ثم تواصلت مراسم الاحتفال بتسليم راية المدرسة إلى الدفعة المقبلة، ليفسح المجال أمام استعراض عسكري مميز ترجم القدرات القتالية العالية لمختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. وشكلت المناسبة فرصة أمام الفريق قايد صالح لتدشين مرافق بيداغوجية على غرار مخابر ومجمع تعليم مدعم بالحاسوب أطلق عليه اسم الشهيد طالب عبد الرحمان، قبل أن يتابع عرضا عن طريق تقنية البث المرئي عن بعد، علما أن مختلف العروض العلمية قد أنجزها الطلبة الضباط العاملون المتخرجون الذين تلقوا تكوينا جامعيا.