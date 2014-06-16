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41.3 مليون نسمة عدد سكان الجزائر في جانفي 2017

  05 جويلية 2017 - 13:40   قرئ 475 مرة   0 تعليق   الحدث
41.3 مليون نسمة عدد سكان الجزائر في جانفي 2017

بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 41,3 مليون نسمة حتى 1 جانفي 2017 مقابل 40,4 مليون نسمة في 1 جانفي 2016 ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات.

ووفقا لأرقام الديوان فإن عدد المواليد الأحياء بين 1 جانفي 2016 و 1 جانفي 2017 بلغ 900 ألف نسمة أي بزيادة ديموغرافية نسبتها 2,2 %.

وأوضح الديوان أن عدد السكان المقيمين بلغ 40,836 مليون نسمة حتى 1 جويلية 2016 بزيادة 886 ألف نسمة مقارنة بجويلية 2015 ، أي بنسبة نمو طبيعية بلغت 2,17 %.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات في نفس الفترة المذكورة حسب شروح الديوان الذي توقع أن يبلغ عدد سكان الجزائر 42,2 مليون نسمة في 1 جانفي 2018 في حال استمرار وتيرة النمو المسجلة في 2016 خلال العام الجاري 2017.

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