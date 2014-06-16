وفاة 42 شخصا وجرح 1988 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 42 شخصا مصرعهم وجرح 1988 آخرون في 1514 حادث مرور سجل عبر الوطن في الفترة ما بين 25 جوان والفاتح جويلية، حسب حصيلة قدمتها اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية في بيان لها.

وحسب المصدر ذاته فان أثقل حصيلة سجلت في ولاية بجاية بوفاة 6 أشخاص وجرح 99 آخرين في 63 حادث مرور.

والى جانب هذا قامت وحدات الحماية المدنية ب 3592 تدخل مما سمح بإخماد 4550 حريق كما نفذت 4650 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

وأشار البيان في هذا الإطار إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت، على اثر تلقي مكالمات هاتفية من طرف المواطنين، ب22357 تدخل شمل, في نفس الفترة، مختلف مجالات أنشطتها منها 10373 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أين تم فيها إسعاف و إجلاء 1256 جريح و تحويل 8790 مريض إلى المستشفيات.