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شباب بلوزداد يتوج بكأس الجمهورية للمرة السابعة في تاريخه

  05 جويلية 2017 - 19:16   قرئ 583 مرة   0 تعليق   الحدث
شباب بلوزداد يتوج بكأس الجمهورية للمرة السابعة في تاريخه

توج فريق شباب بلوزداد اليوم الأربعاء بكاس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على وفاق سطيف بنتيجة هدف لصفر.   وسجل هدف اللقاء الوحيد سيدعلي يحيى شريف في الدقيقة 117 من اللقاء الذي امتد لوقتين إضافيين بعد نهاية التسعين دقيقة بالتعادل السلبي. .

بعد ماراثون استمرّ 120 دقيقة، حسمت تشكيلة "بادو الزاكي" الحوار بصاروخ "يحيى شريف" (117)، ليحصد الفريق الأحمر والأسود سابع كأس للجمهورية، ويثأر لنفسه من وفاق سطيف الذي هزمه في نهائي 2012 (2 – 1 بعد التمديد). 

من حيث الفرص، كان أول تهديد عبر "جابو" (3)، قبل رأسية "لاكروم" (7)، وعاد "جابو" ليسدّد بقوة لكن "صالحي" كان حاضرا (18)، تماما مثل مخالفة "آيت واعمر" 3 دقائق من بعد، ثمّ "العمري" (27) و"بدران" (30)، في المقابل، كانت فرص الشباب غير فعّالة، إذا ما استثنيا هربة "لاكروم" (35)، علما أنّ المرحلة الأولى شهدت إنذار "دراوي" (32).

المرحلة الثانية، شهدت رفعا في النسق، وكاد "جحنيط" يفعلها بعد تسديدة محكمة لولا فطنة "صالحي" (64)، علما أنّ "بوشار" تلقى انذارا (56) قبل أن يصاب ويتم تعويضه بـ "أمقران" (70)، تماما مثل "بكير" الذي دخل بدلا عن "بوقروة" في آخر نفس (90).وانتهى الوقت الرسمي للنهائي بالتعادل السلبي، ليحتكم الناديان إلى التمديد.  واستمرّ الحوار سجالا لكن عقيما، قبل أن يطلق "يحيى شريف" رصاصة الرحمة إثر تسديدة قوية (117)، ليقهر أبناء لعقيبة نسور سطيف بهدف وحيد لكنه ثمين.

ورفع شباب بلوزداد عدد تتويجاته بالسيدة الكأس إلى 7، بعد فوزه بنهائيات (1966 – 1969 – 1970 – 1978 – 1995 – 2009)، بينما تجمّد عدد تتويجات في ثمانية توّج بها سنوات: 1963 – 1964 – 1967 – 1968 – 1980 – 1989 – 2010 – 2012، ويعدّ هذا النهائي الأول الذي يخسره أبناء عين الفوّارة.

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