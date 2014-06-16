مصر تفشل في حشد الدعم للسعودية في الأزمة الخليجية

الجزائر تحبط محاولات استصدار قرار إفريقي ضد قطر

أحبطت الجزائر ودول إفريقية محاولات مصرية لاستصدار قرار إفريقي ضد قطر، خلال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تمسكت الجزائر بموقفها الداعي إلى تغليب الحوار بين الرياض والدوحة كوسيلة لحل الأزمة، بعدما قامت دول خليجية ومصر بقطع علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب.

فشلت مصر في تجنيد دول مشاركة في القمة الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للاصطفاف إلى جانب السعودية والبحرين والإمارات ضد قطر، حيث أكد العديد من القادة والمسؤولون الأفارقة على ضرورة حل الأزمة في الإطار الخليجي، وأعلنوا عن دعمهم للوساطة الكويتية ـ حسبما نقلته مصادر إعلامية عربية ـ وتحدثت تسريبات نقلتها وسائل إعلامية عن إحباط الجزائر لمحاولات مصرية لاستصدار قرار ضد دولة قطر، أي أنها بقيت متمسكة بموقفها القاضي بضرورة حل الأزمة بين الدول الخليجية سلميا، وهو الموقف الذي أعلنت عنه منذ اندلاع الأزمة وقطع العلاقات مع قطر، في حين كشف تقرير نشرته الصحيفة السودانية «الراكوبة» النقاب عن بعض التفاصيل التي عرفتها القمة، حيث قالت إن وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدوا أنه قاطع اجتماعات القمة وغادر غاضبا، بعد فشله في حشد دعم القادة الأفارقة لاتخاذ موقف مؤيد لمصر والسعودية ومقاطعة قطر، وأوضح المصدر أن رئيس غينيا ألفا كوندي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، دعا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، إلى ضرورة أن تتحدث الدول الإفريقية بصوت واحد بشأن الأزمة الخليجية، مطالبا بضرورة إنهائها بشكل سلمي، علما أن هذا الموقف هو الأول من نوعه من رئيس الاتحاد الإفريقي، بعد أسابيع من اندلاع الأزمة إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن قطع علاقاتها مع قطر، ومن جهته، قال محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتيو إن أزمة الخليج لا بد أن تُحل بين الأشقاء، وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية على هامش القمة الإفريقية في إثيوبيا- أن المصالح بين دول الخليج أكبر بكثير من الخلافات. يشار إلى أن القادة الأفارقة، اختتموا مساء أول أمس، قمتهم العادية التاسعة والعشرين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي، والعمل على إنهاء النزاعات في القارة السمراء، دون إصدار قرار أإفريقي ضد قطر، في وقت لم تتطرق فيه القمة التي استمرت ليومين بمشاركة العديد من القادة، حسبما نشرته وسائل إعلام عربية إلى الأزمة الخليجية.

زين الدين زديغة