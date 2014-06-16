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شـبــــــــاب بــلــــــوزداد 1 - 0 وفـــــــــــاق سطيـــف

«عليلو» يطير بالشباب إلى السماء السابعة

  05 جويلية 2017 - 22:20   قرئ 773 مرة   0 تعليق   الحدث
«عليلو» يطير بالشباب إلى السماء السابعة

توج فريق شباب بلوزداد أمس، بلقب كأس الجمهورية لسنة 2017 بعد فوزه على وفاق سطيف بهدف قاتل في الدقيقة 117 سجله البديل يحيى شريف بعدما كانت المباراة متجهة نحو ضربات الترجيح بين الفريقين، ليخطف الشباب الكأس السابعة له في منافسة السيدة الجزائرية. 

بالعودة إلى اللقاء، فقد شهد تحفظا وخوفا كبيرين من التشكيلتين، خاصة في بدايته، غير أن شباب بلوزداد كان المبادر إلى الهجوم مقارنة بوفاق سطيف في معظم فتراته، وجاءت أولى اللقطات في الدقيقة 6 بعد توزيعة رائعة من بوعزة إلا أن رأسية المهاجم لكروم افتقدت إلى التدقيق وجانبت إطار المرمى، وفي الدقيقة 9 طالب لاعبو الشباب بضربة جزاء بعد التدخل الخشن للمدافع كنيش على بلايلي، غير أن الحكم غربال أمر بمواصلة اللعب، ليتمركز بعدها اللعب في وسط الميدان مع أفضلية نسبية للشباب الذي كاد يفتتح باب التسجيل بعد انفراد المهاجم لكروم بالحارس خذايرية الذي اضطر للخروج عن مرماه بحوالي 25 متر، اثر تمريرة ذكية في العمق من شبيرة غير أن كرة لكروم كانت عشوائية، لينتهي الشوط الأول مثلما بدأ، المرحلة الثانية لم تختلف عن سابقتها وغابت عنها الإثارة مع أفضلية للشباب، وتوغل المهاجم لكروم في الدقيقة الأولى على الجهة اليمنى لدفاع الوفاق ليتعرض داخل منطقة العمليات إلى دفع من بوشار غير أن الحكم لم يعلن عن شيء، وانتظر لاعبو الوفاق إلى غاية الدقيقة 63 ليردوا على ضغط البلوزدادية وحرمهم الحكم غربال من ضربة جزاء صحيحة بعد لمس المدافع شرفاوي للكرة بيده أمام خط المرمى، ومع اقتراب اللقاء من نهايته أجرى المدربان مضوي والزاكي بعض التغييرات، التي كادت أن تأتي بثمارها، بعدما سدد البديل أمقران كرة أرضية قوية كادت تباغت الحارس صالحي الذي أبعدها بصعوبة في الدقيقة 77، ليأتي الرد من البديل البلوزدادي يحيى شريف 5 دقائق قبل نهاية الوقت الرسمي، بعد تلقيه كرة من زميله لكروم وروض الكرة بطريقة رائعة متخلصا من دفاع الوفاق غير أن تسديدته من بعد 20 متر علت مرمى الحارس خذايرية الذي كان متقدما، واحتم بعدها الفريقان إلى الوقتين الإضافيين، أين عادت الأفضلية لأشبال مضوي، في بداية  المرحلة الأولى، وكاد جابو أن يفتتح باب التهديف بتسديدة في الدقيقة 92، غير أن الحارس صالحي تواجد في المكان المناسب، واستمر ضغط الوفاق لكنه محاولاته افتقدت في الكثير من المرات للتركيز، قبل أن يتفنن الحارس خذايرية في إنقاذ قريقه من هدف محقق بعدما حوّل قذفة يحيى شريف داخل منطقة العمليات في الدقيقة 100 إلى الركنية التي لم تأت بالجديد، وتحصل الشباب على مخالفة في الدقيقة 105 نفذها بوعزة بقوة غير أن خذايرية أبعدها بقبضة اليدين، فيما لم تعرف تسديدة نعماني القوية من مخالفة مباشرة في الدقيقة 111 من بعد 30 متر طريقا إلى المرمى، ليأتي الفرج في الدقيقة 117 بهدف قاتل من يحيى شريف مهديا الشباب لقبه السابع في الكأس. 

محمد لمين صحراوي 

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