قيطوني يناقش سبل التعاون الجزائري الأمريكي مع بولاشيك

استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الخميس بالجزائر العاصمة السيدة بولاشيك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر حيث تطرق معها الى علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين لا سيما في مجال الطاقة حسب ما جاء في بيان للوزارة .

و أوضح البيان أن قيطوني قد عرض خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة على السيدة بولاشيك المنتهية مهامها في الجزائر و التي قامت بزيارة عمل و مجاملة " أفاق الاستثمار المستقبلية في المشاريع المهيكلة في الجزائر".

و يشير البيان الى أن الوزير دعا في هذا الصدد " الشركات الامريكية الى الاستثمار في مجال التنقيب و انتاج المحروقات و كذا في الصناعات التحويلية و التكرير و الطاقات المتجددة".

و أبرز المصدر ذاته أن الوزير تطرق أيضا إلى مختلف المجالات التي "تحظى بإمكانية تطوير الشراكات و تبادل الخبرات و الحلول للانشغالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجال التكوين و نقل التكنولوجيا و المهارة".

و اضاف البيان ان الوزير شكر بولاشيك التي تنهي مهامها بالجزائر نظير عملها الدبلوماسي "النشيط" و "مشاركتها الشخصية" في تعزيز التعاون بين البلدين و في تجسيد مشاريع شراكة "مهمة" تجمع الطاقة و الصناعة من أجل خلق المزيد من الثروة.