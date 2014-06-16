المجاهد الصحفي بوعلام خالفة في ذمة الله

توفي بوعلام خالفة المجاهد السابق و الصحفي و المسير السابق لجريدة " Alger Républicain" " يوم الخميس بعد مرض عضال حسب ما علم من افراد عائلاته.

و كان الفقيد قد شارك في حرب التحرير و اعتقل من طرف السلطات الاستعمارية سنة 1956 حيث تم سجنه في العديد من المؤسسات العقابية في الجزائر و فرنسا.

و كان قد التحق بفريق تحرير جريدة " Alger Républicain" قبل توقيفها من قبل السلطات الاستعمارية سنة 1955 . و بعد عودة ظهورها بعد الاستقلال شغل الفقيد منصب مديرها مناصفة مع هنري علاق.

كما كان الفقيد بوعلام خالفة عضو في قيادة حزب الطليعة الاشتراكية (باكس).