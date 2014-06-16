تضرر ألف هكتار بحرائق الغابات منذ الخامس جويلية

أدت الحرائق الى إتلاف 1.079 هكتار من الغطاء الغابي خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو و 5 يوليو 2017 حسب ما كشف عنه بيان للمديرية العامة للغابات.

و قالت المديرية في حصيلتها للفترة ما بين 1 يونيو و 5 يوليو 2017 انه تم إحصاء 231 بؤرة حريق أتلفت مساحة إجمالية 1.079 هكتار من ضمنها 426 هكتار من الأحراش و 394 هكتار من الأدغال و 259 هكتار من الغابات أي بمعدل 6 بؤر في اليوم و 5 هكتارات لكل بؤرة.

و خلال نفس الفترة من 2016 تم تسجيل 155 بؤرة أتلفت مساحة إجمالية قدرها 2.244 هكتار منها 676 هكتار من الغابات.

و في الأسبوع الممتد من 29 يونيو الى 5 يوليو 2017 تم إحصاء بؤرة اتلفت بسببها مساحة تقدر 653 هكتار منها 344 هكتار من الأحراش و 177 هكتار من الادغال و 132 هكتار من الغابات أي بمعدل 18 بؤرة يوميا و 5 هكتارات لكل بؤرة.

و في ترتيب الولايات العشر الاكثر تضررا من ظاهرة حرائق الغابات جاءت ولاية سطيف على رأس القائمة ب 324 هكتار و 3 بؤر ثم بجاية (144 هكتارو 8 بؤر) و سكيكدة (99 هكتار و 13 بؤرة) و المدية (71 هكتار و 8 بؤر) و تيزي وزو 55 هكتار و 25 بؤرة) و مستغانم (53 هكتار و 15 بؤرة) و عين الدفلى (43 هكتار و 11 بؤرة) و باتنة (40 هكتار و 4 بؤر) و سيدي بلعباس (32 هكتار و 10 بؤر) و ميلة (30 هكتار).