أمين عام الأفلان يعدّ آخر أيامه على كرسي الأمين العام

عبادة وبلعياط يراسلان الرئيس لتنحية ولد عباس

حرّكت مجموعة من قيادات الأفلان، يتقدّمهم منسق التقويمية السابق عبد الكريم عبادة، مجددا، مطلبا أرسلته إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إنهاء مهام جمال ولد عباس، في الوقت الذي يتمسّك هذا الأخير بقيادة الحزب إلى غاية 2019.

انتظرت قيادات الحزب العتيد نهاية شهر رمضان حتى ترفع مطلبها المتمثل في تنحية جمال ولد عباس من الأمانة العامة للحزب. وراسلت المجموعة التي يتقدّمها عبد الكريم عبادة رئيسَ الجمهورية بصفته رئيسا للحزب، تدعوه فيها إلى التدخّل «لأنه الوحيد القادر على ذلك»، من أجل منح فرصة للمناضلين لاختيار شخصية أخرى «أكثر نزاهة وتحمل سيرة ذاتية جيدة» من أجل قيادة الحزب. وجاء في المراسلة، أن «الذي يقود حزب جبهة التحرير الوطني ينبغي أن يكون شخصية تعرف الحزب جيدا وليست عليه متابعات قضائية، وأن يكون رجلا نزيها يعرف قيمة الحزب»، وذكر أصحاب المراسلة «قد مللنا من بلخادم، سعداني وولد عباس، وقد حان الوقت لإعادة المجد للأفلان»، وطالب عبد الكريم عبادة بلجنة انتقالية تشرف على تنظيم المؤتمر الاستثنائي. بالمقابل، قال المناضل والقيادي السابق عبد الرحمان بلعياط، في تصريح نقله عنه موقع «كل شيء عن الجزائر»، إن الرئيس بوتفليقة بصفته رئيس الحزب لا يرفض مسعى المعارضة، وأضاف قائلا «المعلومات التي بحوزتنا تؤكد أن الرئيس بوتفليقة لا يرفض الطرح الذي تقدمنا به باستبعاد الأمين العام الحالي وتشكيل قيادة جماعية انتقالية قادرة على ترميم الصدع الذي طال الأفلان وكان سببا في تراجعه في التشريعيات الماضية». وأكد بلعياط أن القيادة الموحدة للحزب ليست إلى جانب الأطراف التي تتحرك داخل اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية في أكتوبر المقبل لانتخاب أمين عام جديد، مضيفا أن المعارضة التي ينتمي إليها تفضل تكليف قيادة مشتركة قادرة على إعادة الحزب إلى وضعه الطبيعي ومكانته السياسة في الساحة، بدل تعيين أمين عام جديد قد تواجهه مشاكل بسبب صراع الأجنحة. ويرفض جمال ولد عباس التنحي عن منصبه، ويواصل تحضير الحزب للانتخابات المحلية، رغم رواج معلومات عن وجود قرار لتنحيته من قبل الرئاسة في لجنة مركزية تشبه تلك التي استقال فيها سعداني.

حكيمة ذهبي