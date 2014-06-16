إرهابي يسلم نفسه بتمنراست

سلم الإرهابي المسمى "ج. أحمد" المدعو "حذيفة" نفسه اليوم السبت للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأكد ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم الإرهابي المسمى "ج. أحمد" المدعو "حذيفة" الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2008 نفسه اليوم السبت 8 جويلية للسلطات العسكرية بتمنراست/ن.ع.6 .وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2 ( 93.5 )كلغ من الكيف المعالج.أما بالوادي/ن.ع.4 فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنتين و(12900 ) من مختلف المشروبات كما حجزت مفارز أخرى ببرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 مركبة رباعية الدفع و(1،15) طن من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب.

ومن جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5 محاولة هجرة غير شرعية ل (12) شخص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.