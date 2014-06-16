مخطط عمل الحكومة "خارطة طريق" لتطبيق برنامج الرئيس

عبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي يوم السبت بالجزائر العاصمة عن ارتياح حزبه لمخطط عمل الحكومة الذي وصفه ب "خارطة طريق" لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية وملائمته مع الظرف الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد.

خلال لقاء صحفي عقب أشغال المكتب الوطني للحزب صرح السيد ساحلي "نعبر عن ارتياحنا و دعمنا لمخطط عمل الحكومة لأننا نعتبره بمثابة خارطة طريق حقيقية لتطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة و ملائمته مع الظرف الاجتماعي و الاقتصادي الذي تعيشه البلاد".

و من ضمن النقاط الايجابية المتضمنة في مخطط عمل الحكومة ذكر حزب التحالف الوطني الجمهوري مسألة "تسوية مشكل البيروقراطية و تحسين مناخ الأعمال و التشاور الذي ستطلقه الحكومة عن قريب مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين".

في ذات السياق تطرق ساحلي إلى نقاط أخرى منها مراجعة سياسة الدعم و تعميق الاصلاح السياسي سيما بعد مراجعة الدستور و عقلنة النفقات العمومية و تشجيع الاستثمارات العمومية و الخاصة.

في معرض حديثه عن السياسة الخارجية أشار ساحلي إلى أن حزبه يدعم المواقف "الثابتة" للجزائر على غرار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول معبرا بالمناسبة عن دعمه للجهود التي تبذلها مصالح الأمن و على رأسها الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة.

و أكد ذات المسؤول أن المكتب الوطني قد قرر عقد أشغال المجلس الوطني نهاية أوت المقبل قصد الشروع في التحضير للانتخابات المحلية. و استرسل يقول " سنكون حاضرين في أغلب الولايات و البلديات".