لمناقشة ملفات مهمة أثارت الجدل

تبون يلتقي ولاة الجمهورية الأسابيع المقبلة

ينتظر أن يحدد الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، عبد المجيد تبون، مخطط عمل ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين في الفترة المقبلة، خلال اجتماع مرتقب الأسابيع المقبلة، لضبط كل الأمور المتعلقة بالتنمية والاستثمار وخلق الثورة، ولمناقشة ملفات أخرى ذات طابع اجتماعي تكتسي أهمية بالغة لدى الوزير الأول الجديد.

سيطرح الوزير الأول عبد المجيد تبون ملفات ثقيلة ومهمة أمام ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، خلال الأسابيع المقبلة، على رأسها استكمال مشاريع السكن التي انطلق فيها وتوزيع الأخرى التي انتهت أشغال إنجازها وتماطل هؤلاء في الإفراج عن قوائم المستفيدين منها، حيث يحمل تبون على عائقه إكمال البرامج السكنية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، كما سيناقش الوزير الوافد من مبنى وزارة السكن نحو قصر الدكتور سعدان في أول اجتماع له من هذا النوع مع ولاة الجمهورية ملف التنمية المحلية والتهيئة، خصوصا أن لقاءات الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون صبت أغلبها في مجال البحث عن موارد جديدة للتمويل لدى الجماعات المحلية، في ظل إجراءات ترشيد النفقات التي كان قد أقرها الجهاز التنفيذي بسبب تراجع أسعار البترول إلى أقل من النصف وانكماش مداخيل الخزينة العمومية، كما سيكون لملف الاستثمار حضور قوي في ظل الانتقادات الموجهة لقطاع الصناعة في عهد وزيره السابق عبد السلام بوشوارب، خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات والمناطق الصناعية التي ينتظر أن يتخذ تبون بخصوصها إجراءات جديدة. كما ينتظر أيضا خلال الاجتماع المرتقب توجيه تعليمات للمسؤولين على الولاة بضرورة الصرامة في إنفاق المال العام، إضافة إلى كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتجميد المشاريع أو إطلاق بعض المشاريع التي كانت قد أوقفت بفعل شح المداخيل، فضلا عن كيفية تسيير الوضع المالي الحالي للبلاد في ظل اقتراب احتياطي الصرف الجزائري من سقف 100 مليار دولار. ويعوّل تبون على عدة قطاعات لتكون بديلا عن الريع النفطي وإخراج الجزائر من الأزمة التي تمر بها بسبب تراجع أسعار البترول، ويتعلق الأمر بكل من قطاعي السياحة والفلاحة اللذين لم يتقدما منذ سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الصناعة الذي شهد في الفترة الأخيرة عدة انتقادات، خاصة في الشق المتعلق بمناطق النشاط الصناعي وملف الاستثمار في جانبه الخاص بصناعة السيارات، إضافة إلى قطاع المالية المهم جدا في هذا الظرف الاقتصادي الحالي، الذي ستكون على عاتقه مهمة ضبط مصاريف البلاد وضمان عدم تبذير المال العام.

زين الدين زديغة