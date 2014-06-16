بعد الهزائم التي تعرض لها تنظيم داعش

مقتل عشرات الدواعش الجزائريين في معارك الموصل العراقية

قال القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن سامي العارضي، إن العشرات من الجزائريين الدواعش سقطوا خلال المواجهات الأخيرة بالموصل، مؤكدا أن أغلب جهاديي التنظيم الإرهابي الذين قُتلوا يحملون جنسيات أجنبية في مقدمتهم روسية وشيشانية ومن جمهوريات سوفياتية سابقة إضافة إلى العرب.

أكدت القوات العراقية أن الضربات التي وجهتها لبقايا تنظيم داعش ، في الموصل جعل جثث المقاتلين الأجانب تتكدس بين أنقاض المدينة القديمة في الموصل بعيدا عن مسقط رأسهم، قائلة إن هؤلاء الجهاديين الأجانب ومن بينهم عشرات الفرنسيين، كانوا الأشرس في دفاعهم عن آخر معاقلهم في ثاني أكبر مدن العراق، وكانت القوات العراقية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تلاحق آخر هؤلاء المقاتلين الذين باتوا يعدون بالعشرات وما زالوا يبدون مقاومة شرسة في المدينة، حيث قال القائد في قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن سامي العارضي هذا الأسبوع، إن غالبيتهم من الأجانب ، وقال مسؤولون عدة من الشرطة ومن الجيش العراقي، إن غالبية مقاتلي التنظيم الأجانب الذين يحاربون في الموصل في الأشهر الأخيرة من أصول روسية وشيشانية ومن جمهوريات سوفياتية سابقة، إضافة إلى العرب، مضيفا أن من بين المقاتلين الأجانب نحو ثلاثين ناطقين بالفرنسية رُصدوا خصوصا عبر اتصالات هاتفية، لكن دون أن توضح عدد الذين يحملون الجنسية الفرنسية من بينهم، ويقول العميد عباس الجبوري أحد قادة فرقة الرد السريع للشرطة العراقية، إن غالبيتهم من دول مثل الجزائر أو المغرب أو تونس .