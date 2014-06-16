بعد عرض أهم المنتجات المحلية أمام المواطنين لأول مرة

الجيش يسعى إلى الدفع بالصناعة الوطنية وتلبية حاجياته محليا

تخطت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي مهامها الرئيسة المتمثلة في حماية السيادة الوطنية وحماية البلاد إلى المساهمة الفعالة في الجانب الاقتصادي لتخفيض حجم الواردات، وتقليص فاتورة الاستيراد ونقل التكنولوجيا والمعرفة لتطوير قدرات الصناعات العسكرية والتوجه نحو الاعتماد على المنتوج الوطني، وكذا التفتح على المواطن الجزائري، من خلال عرض نماذج منظومات للمدفعية ذاتية الحركة محلية الصنع، محمولة على شاحنات، إضافة إلى السيارات المركبة محليا.

حققت الصناعة العسكرية الجزائرية قفزة نوعية، من خلال تنويع وحداتها الإنتاجية، على غرار مجال الميكانيك والنسيج وصناعة السفن والطائرات، حيث يخوض الجيش غمار الإنعاش الوطني بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وتخفيض فاتورة الاستيراد وتنويع مصادر الدخل، وتأتي مساهمة الجيش الاقتصادية، عن طريق خلق 45 ألف منصب شغل منها 20 ألفا مباشرا للشباب في مختلف تخصصات الصناعة الميكانيكية، كما فتحت هذه المشاريع مجالا واسعا أمام عدة شركات وطنية عمومية وخاصة في مجال المناولة، مما يسمح بخلق 25 ألف منصب غير مباشر. من جهة أخرى، رفع إنتاج مصنع السيارات رباعية والدفع العسكرية والسيارات نصف المصفحة في ولاية تيارت وإطلاق المنتجات الجديدة من الشاحنات والحافلات التي تنتجها الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز بالرويبة، حيث تعمل المؤسسة العسكرية على تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي والانفتاح على السوق الوطنية، من خلال إيلاء حرص لتطوير القدرات الصناعية العسكرية، من أجل الاستجابة لاحتياجات قواتنا المسلحة من جهة، ومساهمتها الملموسة والفعالة في إعادة بعث قاعدة صناعية وطنية وتنمية القدرات الاقتصادية الوطنية من جهة أخرى، والتي تتضمن برنامجا لإنعاش وتطوير المؤسسات الوطنية المتخصصة في الميكانيك، على غرار المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية للرويبة التي استفادت بفضل مشروع الشراكة الذي أبرمته المؤسسة العسكرية، من دفتر أعباء تعود فوائده على مستقبل المؤسسة والعمال، فضلا عن إتاحة الفرصة للعديد من المتعاملين الراغبين في المشاركة في توسيع نسيج الصناعة الميكانيكية في الجزائر، عن طريق المناولة في مجال إنتاج قطع الغيار واللوازم الخفيفة المستعملة في المنتوج. في سياق متصل، أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواكي في تصريحات سابقة، أن مصالحه ستضمن الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والسيارات وحافلات رباعية الدفع بعلامة مرسيدس في 2019، والتي سيتم إنتاجها بالجزائر، مضيفا أن رقم أعمال جميع مؤسسات الصناعات العسكرية سيقارب نحو 100 مليار دينار في 2019 ، حيث سيتم إنتاج 15 ألف شاحنة وإنتاج 25 ألف محرك ثقيل على مستوى مركب واد حميمين بقسنطينة بعلامة مرسيدس وعلامات أخرى معروفة موجهة لجميع الأغراض في بلادنا سواء ما تعلق بالشاحنات والسيارات والجرارات وآلات الأشغال العمومية أم الزراعية، وأشار ذات المتحدث إلى أن الصناعة العسكرية حاليا تشرف على 10 شركات صناعية موزعة عبر كل التراب الوطني متخصصة في عدة مجالات كالميكانيك والكهرباء والصناعات الكيميائية والنسيج وغير ذلك، مضيفا أن هذه الشركات لديها 40 مصنعا وشركات قابضة متعددة الأسهم.

أسامة سبع