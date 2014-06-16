الجزائر تدين الهجوم الإرهابي شمال سيناء

أدانت الجزائر الأحد ب "شدة" الهجوم الإرهابي "الدنيء" الذي استهدف أول أمس الجمعة نقاط تمركز الجيش المصري في شمال سيناء, مجددة شجبها للارهاب الذي بات يهدد الامن و الاستقرار , حسب ما أدلى به الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوأج.

وصرح بن علي "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أول أمس الجمعة نقاط تمركز الجيش المصري في شمال سيناء والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف الجنود المصريين".

و أضاف قائلا :"وإذ نعرب عن تعازينا لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي الدنيء, فإننا نؤكد تضامننا مع مصر حكومة وشعبا ونجدد شجبنا للإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار, الأمر الذي يستوقف كافة مكونات المجتمع الدولي حول ضرورة مواصلة الجهود وتنسيقها على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه."