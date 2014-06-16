42 جريحا في 26 حادث مرور بالشلف

خلف 26 حادث مروري وقع على مستوى ولاية الشلف ،بحر الأسبوع الماضي ، إصابة 42 شخصا من مختلف الأعمار والأجناس ،وهو ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية في حصيلتها الإسبوعية ، وحسب ذات المصالح أغلب الحوادث المرورية وقعت على مستوى الطريق السيار والطريق الوطني رقم 04 بالإضافة الى الطريق الوطني رقم 19 المؤدية الى الشريط الساحلي ،أين وقع بها اخطر حادث مرور بمنطقة الخربة ببلدية بوزغاية، وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين نفعيتين ودراجة نارية،مخلفا إصابة شابين أعمارهما 20 و 23 سنة،بجروح خطيرة،.بالإضافة الى حادث مروري آخر بإحدى الطرق البلدية ببلدية الكريمية و خلف إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 سنة و 36 سنة بجروح مختلفة إثر إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نقل قارورات الغاز.