مساهل يؤكد أن المصالحة الوطنية تجربة استثنائية

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم الاثنين، أنّ المصالحة الوطنية التي اعتمدتها الجزائر للخروج من العشرية السوداء والارهاب تعدّ تجربة فريدة عالميا لحقن الدماء.

قال مساهل لدى افتتاحه أشغال الورشة الدولية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما بقصر الأمم، إن تجربة المصالحة الجزائرية، لعبت دورا حاسما في انقاذ البلاد من شبح الإرهاب، موضحا استنادها إلى أربع ركائز، هي احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مع ضرورة التضامن الفعال للمجتمع الوطني برمته مع جميع ضحايا المأساة الوطنية دون استثناء وتمييز، فضلا عن الاعتراف بأدوار مؤسسات الدولة والوطنيين الذين جنبوا البلاد الوقوع في الفوضى التي خطط لها أعداء الشعب، مع تمسك السلطات العمومية باحترام قدسية الحياة البشرية حتى بالنسبة لأولئك الذين تمت إدانتهم قضائيا بسبب جرائم تستدعي تطبيق حكم الإعدام بحقهم، باعتبار أنه تم اعتماد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام عام 1993، أي بعد أقل من سنة من ظهور الإرهاب.

وأوضح الوزير أنه تم إدراج هذا اللقاء تحت شعار "تقاسم التجارب", لتأكيد حرص الجزائر من خلال المواضيع التي سيتم التطرق إليها على مدار يومين, على منح فرصة الإطلاع على مختلف أبعاد هذه التجربة التي سمحت للجزائر بأن "تجد في قيم أسلافها وفي عمقها البشري والثقافي وفي حكمة رئيسها وسماحة شعبها, الاستعداد الأخلاقي والشجاعة والإرادة بما يسمح بوضع حد للمأساة التي عرفتها البلاد ولم شمل أبنائها حول هدف وحيد..وهو بناء جزائر جمهورية ديمقراطية متمسكة بقيمها, متسامحة, منفتحة على العالم ومواكبة للعصرنة".

وشدد على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي "وضع سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته وجعلها هدفا أساسيا لمسعاه منذ انتخابه على رأس الدولة في 1999, ذكر مرارا أن المصالحة الوطنية ليست انسحابا ولا هروبا, بل هي خيار حضاري لشعبنا".

وتتعلق الركيزة الرابعة, ب"منح الأشخاص الذين ضلوا سبيلهم فرصة العودة لأحضان المجتمع الوطني", وهي عودة قال الوزير أنها ترتكز على "التوبة في ظل احترام النظام الجمهوري", مضيفا أنه على هذا النحو "تم إنقاذ آلاف الأرواح في

حين تمكن الآلاف الآخرون من الاندماج مجددا في المجتمع والعودة غلى الحياة الطبيعية".

وفي ذات الإطار, تحدث وزير الشؤون الخارجية عن المبادئ الأساسية التي تولد عنها "الانضمام القوي للشعب إلى سياسة المصالحة الوطنية" من خلال استفتاءين أجريا سنتي 1999 و2005 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبر فيهما الجزائريون عن "الرفض التام والقاطع للوقوع في فخ الفتنة والانقسام ونبذ العنف", وأضفت هذه المبادئ على المصالحة الوطنية "البعد الحضاري المشهود له والذي سمح للمجتمعات والأفراد بالعيش سويا في ظل الانسجام والاحترام المتبادل وفي سلام وازدهار".

ومن بين السبل الحضارية التي "التزمت الجزائر بعزم على ترقيتها", ذكر ذات المتحدث, "الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية, فضلا عن الحكامة الرشيدة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحظوظ وتقدير الجدارة والكفاءة".

وأضاف الوزير, أن إنجاح المصالحة الوطنية تطلب "تقبل البلاد لكامل التنوع الذي تزخر به حتى تتمكن من فتح آفاق جديدة لمستقبل زاهر وحماية الأجيال القادمة من خلال القضاء على بذور الكراهية والانتقام في قلوب اليتامى وضحايا

الإرهاب, وتقبل عواقب التمزق بكل مسؤولية وسكينة, وأن يسلم الجميع بأن النظام الجمهوري والديمقراطي والحقوق الدستورية وضمان الحريات العامة والفردية واحترامها, تشكل كلها القاعدة الثابتة للعقد الاجتماعي الكفيل بالحفاظ على

وحدة الأمة وتحقيق تطلعاتها نحو الرقي والإزدهار".

كما تطلب "رفض منطق التهميش والإقصاء والتشديد على أن الجزائر هي ملك لجميع أبنائها وتحتاج لكل واحد منهم وتسعهم جميعا", حيث تتم على هذا الأساس "إعادة بعث الحياة السياسية من خلال إعطاء دفع جديد يرتكز على الاحترام المتبادل للقناعات والتنافس السلمي للأفكار والبرامج وضمان الحقوق الدستورية".

وذكر وزير الشؤون الخارجية, أن هذا اللقاء الدولي الرابع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي بادرت بها الجزائر منذ 2015 وتناولت مختلف أبعاد مكافحة التطرف العنيف والإرهاب, وتمحورت موضوعاتها حول سياسة القضاء على الراديكالية ودور الانترنت والشبكات الاجتماعية وأخيرا حول الديمقراطية في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب.



