توقيف 4 تجار مخدرات وحجز قرابة 4 قنطار من الكيف

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بمغنية، ولاية تلمسان، أمس، أربعة تجار مخدرات وحجزت374 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وعلى إثر عمليات متفرقة نفذت بكل من تندوف وتمنراست وبرج باجي مختار، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة مهربين وحجزت خمس مركبات رباعية الدفع وشاحنة و17,75 طنا من المواد الغذائية و400 لتر من مادة زيت المائدة و5460 لتر من الوقود، إضافة الى معدات تنقيب عن الذهب، فيما تم حجز13 قنطارا من التبغ و13000 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 27 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران و تلمسان وأدرار.