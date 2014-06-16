كشف عن إجراءات استعجالية للتصدي للنزوح

مساهل: أطراف تستعمل ورقة المهاجرين لتشويه صورة الجزائر

مافيا منظمة لـ الهجرة تهدد الأمن الوطني

انتقد وزير الخارجية عبد القادر مساهل خرجات بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية والجزائرية والأحزاب السياسية التي تحاول استغلال أوضاع المهاجرين الأفارقة في الجزائر، حيث قال إنها لا تتلقى دروسا من أي أحد وتتعامل مع الظاهرة وفق ما تقتضيه القوانين، مشيرا إلى أن الجزائريين معروفون بالحفاوة، غير أن الحكومة تبقى متيقظة في هذا الشأن.

قال مساهل في رده على بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية والجزائرية وكذا تصريحات أحزاب سياسية، إن الجزائر لا تتلقى دروسا من أي شخص أو منظمة أو حزب، وينبغي أن يتم الدفاع عنها من قبل أبنائها ، مؤكدا أن الحكومة ستبقى متيقظة في هذا الشأن، وأضاف على هامش الورشة الدولية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما، أن الجزائريين معروفون بقيم حفاوة الاستقبال والأخوة، لكنهم غيورون أيضا على سيادتهم وأمنهم الوطنيين ، وأردف أن للجزائر قوانين تمنع الهجرة غير الشرعية عبر ترابها، وتربطها اتفاقات مع دول المصدر كنيجر ومالي، وتقوم دوريا بإعادة آلاف من المهاجرين بطريقة منظمة، مشيرا إلى التفاوض مع دول أخرى لإعادة رعاياها في إطار الاتفاقات الدولية المعروفة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في ذات السياق أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، الذي تقف وراءه شبكات منظمة، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت تهدد الأمن الوطني، وأن الجهات المختصة تتابع عن قرب ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا يعتبرونها وجهة أولى، مرجعا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة إلى وقوف شبكات منظمة وراء هذا النزوح الكبير الذي أصبح يهدد الأمن الوطني.

وأوضح الوزير أن هذا التهديد تمثله مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل انتشار القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، موضحا أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وعبر قائلا أمام هذا الوضع أصبح من واجبنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وعلى أمنها وهو حقنا، مذكرا ببعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار .

ولدى تطرقه لمخاطر الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالإرهاب، أكد وزير الشؤون الخارجية أن من بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية يوجد 5 آلاف إفريقي، وهو رقم كبير جدا، وأشار إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويا بـ 800 مليون دولار، وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب. كما أبرز أيضا أن 20 مليون مهاجر يتنقلون في القارة الإفريقية بطريقة غير شرعية، بسبب قساوة المناخ والبطالة والنزاعات، ويجدون صعوبة في العبور إلى أوروبا بعد أن أغلق الأوروبيون كل المنافذ.