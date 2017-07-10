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مصالح الأمن تمتلك قاعدة بيانات خاصة بهم

استبعاد عودة الدواعش الجزائريين من الخارج

  10 جويلية 2017 - 21:12   قرئ 573 مرة   1 تعليق   الحدث
استبعاد عودة الدواعش الجزائريين من الخارج

قانون العقوبات يدفعهم نحو مهجرهم بدل أرض الوطنت

قطع قانون العقوبات المعدل الطريق أمام احتمال عودة الإرهابيين الجزائريين المنضوين تحت ألوية تنظيمات إرهابية بالخارج إلى أرض الوطن، في وقت حددت مصالح الأمن أسماء كثير من الناشطين في صفوف  داعش  وأشباهها في سوريا والعراق وليبيا ومناطق أخرى، مقابل اتخاذ مؤسسات الدولة احتياطاتها للتعامل مع مثل هذه الحالات عكس ما وقع في تونس ودول أخرى وجدت صعوبات في معالجة الملف.

 

جزم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن عودة الجزائريين المنضوين تحت ألوية صفوف التنظيمات الإرهابية بالخارج مستبعدة، بسبب الإجراءات التي أقرها المُشرّع في مثل هذه الحالات، موضحا أن قانون العقوبات المعدل يدفعهم حسبه- للتوجه إلى مهجرهم بدل الجزائر، في إشارة منه إلى أن نسبة منهم ينحدرون من أصول جزائرية غير أنهم مولودون في أوروبا. وقال في رده على سؤال لـ  المحور اليومي  حول استعداد دائرته الوزارية لمحاورة هؤلاء والتكفل بهم في حال قرروا تطليق الإرهاب والرجوع إلى أرض الوطن، إنهم لن يجدوا صعوبة في التعامل معهم، وأضاف أول أمس قائلا إن مصالح الأمن حددت هوياتهم، ومؤسساتُ الدولة اتخذت احتياطاتها على خلاف الدول الأخرى التي عاد إليها مواطنوها من بؤر التوتر هذه. وتمثلت الإجراءات التي أقرها القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات إلى مواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب، عبر تسليط عقوبة  السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج و500.000 دج على كل جزائري أو أجنبي مقيم في الجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها ، بهدف قطع الطريق على كل من يفكر في التنقل إلى إحدى بؤر التوتر في الخارج أو العودة منها في حال تمكن من الوصول إليها، كما تطبق نفس العقوبة في حق كل  من وفر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى  بغرض ارتكاب الأفعال السالف ذكرها. والأمر ذاته بالنسبة لمن  يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر .

زين الدين زديغة

 

تعليقات (1 منشور)

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