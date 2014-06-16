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أدانت ترسيم المملكة حدودها مع جزر الكناري بقرار أحادي

البوليساريو ترحب بدعوة الاتحاد الإفريقي المغرب للدخول في مفاوضات

  10 جويلية 2017 - 21:32   قرئ 478 مرة   0 تعليق   الحدث
البوليساريو ترحب بدعوة الاتحاد الإفريقي المغرب للدخول في مفاوضات

رحبت جبهة البوليساريو بالقرارات الصادرة عن القمة 29 للاتحاد الإفريقي المنعقدة أخيرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الداعية إلى دخول كل من الجمهورية العربية الصحراوية والمملكة المغربية في مفاوضات مباشرة من أجل إنهاء النزاع، إضافة إلى وضع ميكانيزمات لإيجاد حل للقضية التي طال أمدها، حيث أمر رئيس الاتحاد الإفريقي مجلسه والمفوضية السامية بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة من أجل التحرك العاجل.

أوضح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن القمة 29 للاتحاد الإفريقي شهدت حدثا بارزا جسده جلوس المملكة المغربية إلى جانب الجمهورية الصحراوية ضمن الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى فشل المغرب في تغيير القواعد القانونية والمبادئ السياسية التي بني عليها الموقف الإفريقي من القضية الصحراوية باعتبارها قضية حق شعب في الحرية والاستقلال ووحدة ترابه وسيادته على أرضه. وأضاف محمد سالم ولد السالك خلال الندوة التي عقدها بمقر السفارة أمس، أن المغرب حصد نتيجة عكسية لما كان يتوخاه من انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، حيث كان يعتقد أنه سيحيد المنظمة ويبعدها عن المساهمة في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. كما رحب ذات المسؤول بالقرارات الصادرة عن القمة 29 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، الداعية إلى المسارعة إلى إجراء مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، قصد إنهاء النزاع الذي طال أمده في المنطقة، وكذا وضع ميكانيزمات لإيجاد حل للقضية الصحراوية، حيث أمر رئيس الاتحاد الإفريقي مجلسه والمفوضية العليا بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة لمباشرة آليات تسوية النزاع الذي بأتي في إطار التكامل بين المنظمتين وتعزيز الشراكة بينهما. وأدان وزير الشؤون الخارجية الصحراوية لجوء المغرب إلى ترسيم حدودها مع جزر الكناري بقرار أحادي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل وإنهاء هذه المهزلة. كما أكد أن الموقف الفرنسي لم يغير مع مجيء ماكرون، حيث بقي على حاله، مشيرا إلى أنه حان الوقت للرئيس الجديد أن يغير عقلية الطبقة السياسية الفرنسية التي تتناقض مع الفلسفة الفرنسية التي تدعو إلى الحرية، محملا كلا من فرنسا وإسبانيا مسؤولية استمرار الاحتلال اللاشرعي عبر عرقلتهما المتواصلة لمجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، من خلال استفادة الصحراويين من حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال عبر استفتاء حر ونزيه.

نادية حدار

 

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