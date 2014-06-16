المعنيون ببكالوريا المقصيين هذا الخميس لم يشاركوا في الدورة الأولى



أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا التي تجرى الخميس، ستمس 104 آلاف و36 مترشح، لم يسبق لهم إجراء امتحان البكالوريا في الدورة الأولى.

يجتاز أكثر من 104 آلاف مترشح في الدورة الاستثنائية لامتحانات البكالوريا التي تجرى الخميس لمن تم إقصاؤهم بسبب التأخر، وقد تم تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية للسير الحسن لهذه الدورة، حسبما أكده المفتش العام للوزارة، مشددا على أن هؤلاء لم يسبق لهم خوض الامتحان خلال الدورة الأولى.

أوضح نجادي مسقم أنه تم تسخير 299 مركز امتحان لإجراء دورة البكالوريا الاستثنائية التي تنطلق يوم الخميس 13 إلى 18 جويلية الجاري، مستثنيا يوم 14 جويلية الذي يصادف يوم الجمعة.