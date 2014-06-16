وفاة 35 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

أدى 1501 حادث مرور عبر مختلف جهات الوطن مابين 2 و8 جويلية، عن وفاة 35 شخصا وإصابة 1886 آخرين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تلمسان، بوفاة 4 أشخاص و جرح 55 آخرين، قدمت لهم الاسعافات الأولية وتم تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 39 حادث مرور.

ومن جانب آخر قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4005 تدخل سمح بإخماد 3260 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ5821 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5196 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.